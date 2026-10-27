Mbappe bị hàng loạt thương hiệu Trung Quốc cắt hợp đồng

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe bị hàng loạt thương hiệu lớn của Trung Quốc, bao gồm tập đoàn sữa Mengniu, gạch tên khỏi danh sách đại diện sau câu nói đụng chạm Trung Quốc.

"Mengniu kiên quyết phản đối và không chấp nhận bất kỳ lời nói hay hành động nào làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc", đại diện Mengniu tuyên bố hôm 27/10, đồng thời thông báo chấm dứt ngay lập tức mọi quan hệ đối tác với Mbappe.

Cùng ngày, tập đoàn nước tăng lực Eastroc Beverage và Milkground, nhà sản xuất phô mai thuộc sở hữu của Mengniu, cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ngôi sao này.

Hành động gây tranh cãi

Động thái này diễn ra sau khi một video lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy tiền đạo người Pháp và Real Madrid đưa ra nhận xét gây tranh cãi về một cựu lãnh đạo Trung Quốc, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông đưa tin, Mengniu ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với Mbappe từ tháng 10/2021, trước thềm World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, Eastroc Beverage mới bắt đầu hợp tác với anh từ tháng 4 năm nay.

Trong tuyên bố ra ngày thứ Hai, nền tảng thể thao Dongqiudi cho biết sẽ không dịch lại những bình luận mà họ cho là "không phù hợp về Trung Quốc" của Mbappe trong bài phỏng vấn.

"Dù ở góc độ nào, phát ngôn của anh ấy đã làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó", Dongqiudi cho biết, đồng thời kêu gọi người dùng bình luận chừng mực nhằm duy trì môi trường mạng lành mạnh.

Theo trang The Paper (Thượng Hải), Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã ngừng phát sóng các trận đấu tại giải La Liga và gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh quảng cáo của Mbappe từ tối thứ Hai, với lý do cầu thủ này có "hành vi tiêu cực nghiêm trọng đối với Trung Quốc".

Ghi nhận từ South China Morning Post cho thấy toàn bộ thông tin liên quan đến Mbappe đã bị xóa khỏi trang web chính thức của CCTV.

Cũng trong ngày thứ Ba, nền tảng RedNote thông báo thỏa thuận hợp tác nội dung với Mbappe (ký từ năm 2024) đã hết hạn vào ngày 31/12 cùng năm. "Chúng tôi đang tiếp tục rà soát và gỡ bỏ các nội dung liên quan. RedNote kiên quyết phản đối”, thông cáo nêu rõ.

Mbappe xin lỗi

Theo Reuters, Mbappe đã xin lỗi về những bình luận thiếu phù hợp. “Bình luận thiếu suy nghĩ của tôi đã khiến nhiều người ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới tổn thương. Giờ đây, tôi đã nhận thức được điều đó. Tôi xin lỗi tất cả những người bị tổn thương bởi lời nói của mình. Tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc cho người dân Trung Quốc và lịch sử của họ. Tôi thành thật xin lỗi”, anh viết.

Đến ngày thứ Ba, tài khoản RedNote của Mbappe không còn cho phép theo dõi mới, trong khi tài khoản Weibo của anh xuất hiện thông báo "đang bị khóa do vi phạm các quy định pháp luật liên quan".

Tính đến chiều 27/10 chủ đề thảo luận về vụ tranh cãi đã leo lên vị trí dẫn đầu danh sách xu hướng trên Weibo, thu hút hơn 300 triệu lượt xem và 50.000 bài thảo luận.

"Bê bối của Mbappe thật khó hiểu. Một ngôi sao kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo tại Trung Quốc lại đưa ra những nhận định không phù hợp", một tài khoản Weibo bình luận. "Sự tôn trọng mới là hình thức quảng cáo tốt nhất".