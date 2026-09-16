Đây là năm thứ ba hệ thống VNTAX được công bố và là năm thứ hai Lễ vinh danh được tổ chức. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB - mã MBB) lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách.

Giai đoạn 2021 - 2025, MB ghi dấu ấn khi đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên MB vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, có 26 doanh nghiệp đóng thuế trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 68,6% ngân sách năm 2025.

MB vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách.

Cũng tại sự kiện, MB được vinh danh trong Top 5 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Theo dữ liệu công bố từ bảng xếp hạng VNTAX200, số tiền MB nộp vào ngân sách nhà nước đã tăng từ 4.755 tỷ đồng (năm 2021) lên 10.004 tỷ đồng (năm 2025), tương ứng mức tăng khoảng 110%.

Tính chung cả giai đoạn 2021 - 2025, tổng ngân sách MB đã đóng góp đạt khoảng 35.458 tỷ đồng.

Hiện ứng dụng MBBank phục vụ hơn 39,3 triệu khách hàng, là một trong những ứng dụng ngân hàng số nhiều người dùng nhất cả nước. Với hơn 99% giao dịch thực hiện qua kênh số (đạt khoảng 15 tỷ giao dịch/năm), MB góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện, phục vụ đa dạng từ cá nhân, hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp mọi quy mô.

Ngân hàng còn thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh tại Việt Nam, tập trung nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. MB đặt mục tiêu trở thành “Ngân hàng xanh tiên phong”, đồng thời nâng mức tăng trưởng dư nợ xanh khoảng 10% mỗi năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đặc biệt, MB là đơn vị đi đầu trong việc số hóa hoạt động cộng đồng với nền tảng "Thiện nguyện MB" - mạng xã hội thiện nguyện "Make in Vietnam" tích hợp ngay trên ứng dụng. Sau 5 năm vận hành, nền tảng đã thu hút hơn 2,5 triệu tài khoản, khởi tạo 10.633 chiến dịch gây quỹ và kết nối huy động hơn 3.500 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, giáo dục và môi trường.

Mới đây, MB cùng nhóm các ngân hàng trụ cột (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) đã đóng góp 20 tỷ đồng mỗi đơn vị cho chương trình chăm lo người có công với cách mạng, chung tay nâng tổng mức đóng góp toàn ngành lên 300 tỷ đồng.