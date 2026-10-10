MB và Chi cục Hải quan Khu vực XIII ký kết hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong kỷ nguyên số

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Chi cục Hải quan Khu vực XIII chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: MB

Trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp lần thứ II năm 2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Chi cục Hải quan Khu vực XIII đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tham dự sự kiện, về phía Chi cục Hải quan Khu vực XIII có ông Vũ Lê Quân, Chi cục trưởng; ông Nguyễn Trung Phong, Phó Chi cục trưởng, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc. Về phía MB có ông Huỳnh Tánh, Giám đốc Vùng miền Trung.

Thỏa thuận hợp tác tập trung tăng cường kết nối, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đó, hai bên phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế hải quan điện tử 24/7, tiếp nhận và tra soát các vướng mắc trong quá trình thanh toán.

Bên cạnh đó, MB tư vấn các giải pháp thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và ngoại hối phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng doanh nghiệp. Hai bên cũng duy trì đầu mối phối hợp giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan nhằm lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm của mỗi bên.

Ông Huỳnh Tánh – Giám đốc Vùng miền Trung MB phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MB

Tại hội nghị, MB chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng gần 17.000 doanh nghiệp trong hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán xuất nhập khẩu, với doanh số xuất nhập khẩu qua ngân hàng đạt hơn 27 tỷ USD.

Đáng chú ý, 96% khách hàng chuyển tiền quốc tế của MB đã thực hiện giao dịch trên kênh số, cho thấy vai trò của công nghệ trong việc nâng cao sự thuận tiện và khả năng chủ động cho khách hàng.

Riêng tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, MB hiện phục vụ khoảng 12.500 doanh nghiệp, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MB

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Tánh, Giám đốc Vùng miền Trung MB nhấn mạnh tinh thần hợp tác thực chất. Theo đó, hiệu quả hợp tác không chỉ nằm ở những nội dung được ký kết mà cần được thể hiện qua những công việc được giải quyết và sự thuận tiện mà doanh nghiệp thực sự cảm nhận.

Lễ ký kết là dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa MB và Chi cục Hải quan Khu vực XIII, đồng thời thể hiện cam kết của MB trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động tài chính, thương mại và xuất nhập khẩu.