MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 25 nhân sự, sau 32 năm, vốn điều lệ MB đã tăng hơn 5.000 lần. Đến 30-6-2026, tổng tài sản ngân hàng vượt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng bình quân 19,6%/năm trong giai đoạn 2015 - 2025 và riêng năm 2025 tăng 43%. MB đặt mục tiêu đưa tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%, đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng, các ngành công nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp SME.

Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB. Ngân hàng hiện phục vụ gần 40 triệu khách hàng, hơn 99% giao dịch thực hiện trên các kênh số, với khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm. Doanh thu từ kênh số đóng góp gần 60% tổng doanh thu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, CIR hợp nhất ở mức hơn 26%, riêng ngân hàng mẹ hơn 24%.

MB đồng thời chú trọng chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Đến 30-6-2026, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 94% hợp nhất và trên 97% tại ngân hàng mẹ. Năm 2025, ROE đạt 21,1%, ROA 2,0%; năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì ROE trên 20%.

Tại thị trường trong nước, MB triển khai gói tín dụng SME 10.000 tỷ đồng và mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính, vận hành.

Giai đoạn 2021 - 2025, MB đóng góp 35.458 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước; 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đóng góp gần 7.700 tỷ đồng, nâng lũy kế đến 30-6-2026 lên khoảng 60.952 tỷ đồng.

MB cũng mở rộng hiện diện tại các trung tâm tài chính châu Á, tăng cường kết nối dòng vốn và hoạt động xuyên biên giới. Năm 2026, thương hiệu MB được Brand Finance định giá 2,023 tỷ USD, xếp hạng AAA+, tăng mạnh so với 301 triệu USD năm 2021.

Vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ tạo nền tảng để MB tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái và gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.