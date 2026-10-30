MB thông qua phương án thành lập ngân hàng 100% vốn tại VIFC

Giao dịch tại MB. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

MB đã gửi công bố thông tin bất thường về nội dung này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, TPHCM và Hà Nội.

Theo phương án được thông qua, ngân hàng dự kiến có tên là Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu, do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến là 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Động thái này của MB diễn ra giữa bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đang ở giai đoạn phát triển mạng lưới thành viên, trong khi chưa có ngân hàng thương mại nào được công nhận tư cách thành viên.

Mới đây, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố 10 công ty holding đầu tiên được công nhận tư cách thành viên. Trong danh sách này chưa có ngân hàng thương mại. Các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, thanh toán và giao dịch hàng hóa.

Tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các thành viên và nhà đầu tư của VIFC-HCMC trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN đang nghiên cứu giải pháp chuyển tiếp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các giao dịch vốn trong thời gian trung tâm chưa có ngân hàng thành viên.

Cụ thể, NHNN dự kiến xem xét cho phép thực hiện một số giao dịch vốn thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng đang hoạt động trong nước.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trước kiến nghị của nhà đầu tư về những khó khăn trong triển khai giao dịch do vướng mắc khi mở tài khoản, NHNN đang xem xét cơ chế cho phép duy trì tài khoản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trong nước trong giai đoạn VIFC-HCMC chưa có ngân hàng thành viên.

Cơ chế dự kiến áp dụng đối với các giao dịch như vay nước ngoài, cho vay ra nước ngoài, cho vay đối với bên đi vay trong nước, đầu tư từ trung tâm ra bên ngoài, đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam và các giao dịch khác liên quan dòng vốn.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin, NHNN sẽ trình cấp có thẩm quyền giải pháp kiểm soát dòng tiền và sớm xem xét cấp phép cho các ngân hàng tham gia VIFC.