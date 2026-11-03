MB thành lập ngân hàng con tại VIFC

Hội đồng Quản trị MB vừa thông qua phương án thành lập ngân hàng con sở hữu 100% vốn mang tên MB Toàn cầu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu sau khi nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

MB muốn lập thêm ngân hàng tại Trung tâm Tài chính quốc tế, vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng (Ảnh: MB)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng con do MB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Theo phương án được thông qua, ngân hàng dự kiến mang tên Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu, do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến là 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Việc thành lập ngân hàng con tại VIFC của MB nằm trong định hướng mở rộng hoạt động quốc tế. Hiện phương án này vẫn cần hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi triển khai.