MB tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao vai trò của MB trong tiến trình đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi nhất để bạn bè quốc tế đến với nước ta và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực để mang giá trị văn hóa, giá trị thể thao và những nét đẹp di sản, du lịch của mình ra khắp thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện.

Theo định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2031, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và MB sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn đưa về các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Chương trình hướng tới hình thành chuỗi sự kiện thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch trọng điểm. Mỗi sự kiện được định hướng gắn với quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực, sản phẩm du lịch và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm, du lịch quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò định hướng về chủ trương, nội dung và mục tiêu; đồng thời kết nối các đơn vị trực thuộc, địa phương và các nguồn lực liên quan trong phạm vi chức năng.

MB cam kết đóng vai trò doanh nghiệp trung tâm đóng góp nguồn ngân sách bảo trợ, nền tảng công nghệ, lựa chọn đối tác, đồng hành và kết nối các doanh nghiệp, đơn vị liên quan hiện thực hóa chương trình. Kinh phí tổ chức được thực hiện theo hướng xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo MB, cách tiếp cận này nhằm mở rộng giá trị, quy mô của mỗi sự kiện tầm cỡ, vượt ra ngoài phạm vi tại địa điểm tổ chức. Qua đó tạo thêm nhu cầu, gia tăng trải nghiệm di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan và sử dụng các dịch vụ tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết, chương trình được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm mà ngân hàng đã tích lũy trong quá trình đồng hành với các hoạt động thể thao và giải trí có sức hút quốc tế trong những năm gần đây. Theo ông Ánh, giá trị của các chương trình quốc tế không chỉ nằm ở sân khấu hay thời điểm diễn ra sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm thực tế và nội dung lan tỏa tự nhiên về Việt Nam.

Đại tá Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB phát biểu tại sự kiện.

Theo Tổng giám đốc MB, các sự kiện quốc tế có thể tạo ra đồng thời hai lớp giá trị. Thứ nhất là tác động trực tiếp từ lượng khách đến Việt Nam, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vận chuyển và trải nghiệm. Thứ hai là giá trị dài hạn từ các hình ảnh, video và câu chuyện về Việt Nam được lan tỏa trên các nền tảng quốc tế, qua đó góp phần hình thành nhu cầu du lịch trong tương lai.

“Mục tiêu của chương trình hợp tác Vietnam - Experience More không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam. Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại. Chúng tôi không bắt đầu từ một ý tưởng chưa được kiểm chứng. MB bắt đầu từ những kết quả và dữ liệu thực tế đã quan sát được trong nhiều năm qua và hôm nay mong muốn cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa cách làm đó lên quy mô lớn hơn, bài bản hơn và tạo ra hiệu quả thiết thực hơn cho Việt Nam”, Tổng giám đốc MB nhấn mạnh.

MB và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết, công bố chương trình hợp tác “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam - Experience More) trong giai đoạn 2027-2031.

Cùng ngày, MB ký kết hợp tác với HLL JoongAng, Hakuna Matata Group - đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards) tại Việt Nam. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 9-1 và 10-1-2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, đánh dấu sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam - Experience More) do MB cam kết đồng hành.

MB ký kết hợp tác với HLL JoongAng, Hakuna Matata Group.

Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards được lựa chọn là sự kiện mở đầu của chương trình “Vietnam - Experience More” ngay tháng đầu tiên năm 2027, với quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả tham dự trực tiếp trong hai đêm 9-1 và 10-1-2027.

Giải thưởng Đĩa Vàng - Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín hàng đầu Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp K-pop.

Sau nhiều kỳ tổ chức tại các thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)… trong khu vực châu Á, The 41st Golden Disc Awards lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến đáng mong đợi tiếp theo của sự kiện.