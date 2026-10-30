MB lập ngân hàng mới toàn cầu, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Trung tâm tài chính quốc tế

Pháp nhân mới này được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do MB sở hữu 100% vốn, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Quyết định thành lập ngân hàng con là bước đi tiếp theo trong quá trình MB hiện diện tại VIFC. Trước đó, khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt vào ngày 11/2/2026 ở tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), MB đã đăng ký tham gia với vai trò thành viên sáng lập cùng bốn ngân hàng trong nước khác gồm TPBank, SHB, Nam A Bank và HDBank.

Tại sự kiện này, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết năng lực công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số là nền tảng để ngân hàng cam kết đóng góp thực chất vào sự vận hành của trung tâm. Đến tháng 7/2026, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) thuộc hệ sinh thái MB đã khai trương trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC, trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại đây.

Cùng dịp này, MB cam kết đồng hành với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng các giải pháp tài chính nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động khoảng 2 tỷ USD cho các dự án.

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Đáng chú ý, kế hoạch lập ngân hàng con được công bố chỉ khoảng một tháng sau khi MB hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, ngân hàng đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%, đồng thời chào bán hơn 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của MB tăng từ 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 10.560 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 20.188 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 51% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của MB đã vượt 1,73 triệu tỷ đồng.