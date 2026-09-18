MB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam

MB được vinh danh trong Top 5 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026).

Năm 2025, MB lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách; dư nợ tín dụng cũng lần đầu tiên vượt 1,3 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, MB sử dụng công nghệ để làm cho nguồn lực lưu chuyển nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

MB đang phục vụ gần 40 triệu khách hàng – lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, với khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm. Ở quy mô ấy, MB không chỉ là một ngân hàng lớn mà còn trở thành một “phòng thí nghiệm số thực tế” khổng lồ, nơi những công nghệ tài chính mới được kiểm chứng và nhanh chóng đi vào đời sống.

“Câu chuyện còn đi xa hơn khi MB đang mở nền tảng, nguồn lực và vốn để cùng các nhà khoa học, startup và trí thức Việt Nam giải những bài toán thực tế: để tri thức trở thành sản phẩm, công nghệ trở thành năng suất. Nếu phải gọi tên, chúng tôi nghĩ đó là: MB – kiến tạo dòng vốn và hạ tầng tài chính số”,

Bứt phá nghĩa vụ ngân sách, khẳng định vị thế Top 5 toàn ngành

Giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi dấu ấn khi đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên MB vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, qua đó củng cố vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2025, có 26 doanh nghiệp đóng thuế trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 68,6% ngân sách năm 2025.

Cũng tại sự kiện, MB được vinh danh trong Top 5 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Theo dữ liệu công bố từ bảng xếp hạng VNTAX200, số tiền Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nộp vào ngân sách nhà nước ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 5 năm qua. Mức đóng góp của ngân hàng đã tăng từ 4.755 tỷ đồng (năm 2021) lên 10.004 tỷ đồng (năm 2025), tương ứng với mức tăng khoảng 110%.

Riêng trong năm 2025, MB tiếp tục nằm trong Top 5 các ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam và cũng là lần đầu tiên MB thực nộp trên 10.000 tỷ đồng. Tính chung giai đoạn 2021 - 2025, tổng ngân sách MB đã đóng góp đạt khoảng 35.458 tỷ đồng.

Những con số đóng góp này là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của MB khi chuyển hóa thành công kinh doanh thành nguồn lực phát triển quốc gia. Bên cạnh nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách quốc gia, MB còn chủ động phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình an sinh xã hội, tài trợ cho giáo dục, y tế và đồng hành cùng các công trình phát triển hạ tầng tại địa phương.

Trong năm 2025, MB tiếp tục nằm trong Top 5 các ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam và cũng là lần đầu tiên MB thực nộp trên 10.000 tỷ đồng.

Tiên phong số hóa và lan tỏa giá trị cộng đồng

Hiện nay, ứng dụng MBBank phục vụ hơn 39,3 triệu khách hàng và là một trong những ứng dụng ngân hàng số có số lượng người dùng lớn nhất trên cả nước. Với hơn 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số (đạt khoảng 15 tỷ giao dịch/năm), MB góp phần quan trọng vào mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện, phục vụ đa dạng nhu cầu của cá nhân, hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp mọi quy mô.

Ngân hàng còn thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh tại Việt Nam, tập trung nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. MB đặt mục tiêu trở thành “Ngân hàng xanh tiên phong”, đồng thời nâng mức tăng trưởng dư nợ xanh lên khoảng 10% mỗi năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đặc biệt, MB là đơn vị đi đầu trong việc số hóa hoạt động cộng đồng với nền tảng “Thiện nguyện MB” - mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” tích hợp ngay trên ứng dụng. Sau 5 năm vận hành, nền tảng đã thu hút hơn 2,5 triệu tài khoản, khởi tạo 10.633 chiến dịch gây quỹ và kết nối huy động hơn 3.500 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, giáo dục và môi trường.

Mới đây, MB cùng nhóm các ngân hàng trụ cột (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) đã đóng góp 20 tỷ đồng mỗi đơn vị cho chương trình chăm lo người có công với cách mạng, chung tay nâng tổng mức đóng góp của toàn ngành lên 300 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB, chia sẻ tại Toạ đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”.

Bên lề Lễ trao giải, tại Toạ đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”, bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB, mang đến góc nhìn về năng lực công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ trong việc kết nối nguồn vốn với nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

“Với vai trò của MB, khi xây dựng tầm nhìn chiến lược là ”Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu“, sau 5 năm triển khai, chúng tôi nghĩ rằng mình cũng đã thành công trong việc định vị này. Quy mô khách hàng chúng tôi phục vụ là gần 40 triệu người; 90% số lượng khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% giao dịch được thực hiện trên kênh số và 60% doanh thu đến từ kênh số”, bà Phượng chia sẻ. Như vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng cũng như của nền kinh tế đã nhanh hơn, thuận tiện hơn và có chi phí thấp hơn.

Phó Chủ tịch HĐQT MB cũng cho rằng khi các doanh nghiệp đã lớn, sự đóng góp cho quốc gia và xã hội tự thân phải nhiều hơn. Với MB, ngân hàng kỳ vọng sẽ dẫn dắt các dòng vốn, đặc biệt là nguồn vốn để kiến tạo và phát triển các doanh nghiệp hiệu quả hơn. Điều đó có nghĩa là làm sao để danh sách các doanh nghiệp đóng góp trên 10.000 tỷ này được tiếp tục mở rộng và có thêm nhiều doanh nghiệp nữa. “Bản thân chúng tôi không chỉ tiếp tục duy trì vị thế của mình, mà còn có thể dẫn dắt và thúc đẩy nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia”, bà khẳng định.

Ngân hàng cũng muốn trở thành doanh nghiệp dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. Nghị quyết 57 đã nêu rất rõ: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những năng lực mà quốc gia cần xây dựng. MB xác định đó là một trong những trọng tâm mà ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.