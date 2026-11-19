MB là Ngân hàng Việt Nam duy nhất vào top 10 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất

Ngân hàng Việt Nam duy nhất vào top 10 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất ASEAN (2023 - 2026)

Trong xếp hạng các thương hiệu ASEAN tăng trưởng nhanh nhất (Fastest Growing brands) thuộc báo cáo ASEAN 500 2026, MB ở vị trí thứ 8 với mức tăng giá trị thương hiệu 152% sau ba năm. Giá trị thương hiệu MB đạt 2,023 tỷ USD vào năm 2026, tương đương khoảng 2,5 lần mức của năm 2023.

Danh sách Top 10 quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong khu vực, thuộc đa dạng các lĩnh vực, từ tài chính, hàng không đến công nghệ và bán lẻ. Chỉ có hai thương hiệu Việt Nam góp mặt, trong đó MB là đại diện duy nhất ngành ngân hàng có tên trong bảng xếp hạng tăng trưởng này.

Tăng trưởng năm 2026 vượt mức tăng trưởng chung của ngành

Theo Brand Finance, tổng giá trị thương hiệu ngành ngân hàng tại ASEAN tăng trưởng 5%. Trong năm 2026, Brand Finance định giá thương hiệu MB đạt mức tăng trưởng 27%, cao hơn 22% so với mặt bằng ngành. Mức chênh lệch cho thấy MB đang tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với nhịp chung của ngành trong khu vực.

Kết quả cũng khẳng định tiếp nối vị thế MB đã xác lập trong báo cáo Vietnam 100 2026 của Brand Finance. Tại thị trường Việt Nam, MB đồng thời thuộc Top 2 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất và Top 3 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất. Chỉ số sức mạnh thương hiệu của MB năm 2026 đạt 89,5/100, tương ứng mức xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo hệ thống định giá của Brand Finance.

Kiến tạo giá trị từ trải nghiệm khách hàng

Bên cạnh bước tiến về giá trị thương hiệu, báo cáo ASEAN 500 2026 cũng ghi nhận MB đứng đầu trong những thương hiệu ngân hàng được khách hàng đánh giá cao về mức độ đáng tin cậy tại Việt Nam; theo sau là Techcombank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank. Thuộc tính “Trustworthy” phản ánh mức độ khách hàng và công chúng cảm nhận thương hiệu là đáng tin cậy, minh bạch và có khả năng thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra.

MB đứng đầu trong những thương hiệu ngân hàng được khách hàng đánh giá cao về mức độ đáng tin cậy tại Việt Nam

Song hành với những bước tiến về giá trị thương hiệu và niềm tin khách hàng, MB tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh khi trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để MB gia tăng đầu tư công nghệ, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.

Trên nền tảng đó, MB tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với định hướng trở thành Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB hướng tới tăng trưởng theo phương châm “Tăng tốc - Bền vững - Hiệu quả”, đồng thời kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và đối tác, từng bước nâng tầm vị thế thương hiệu ngân hàng Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.