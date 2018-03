MB hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2017. Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng tính đến 31/12/2017 đạt 313.878 tỷ đồng, tăng 22% đứng trong Top 5 các ngân hàng trên thị trường.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 4.616 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 5.355 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch, tăng 44,3% so với năm 2016.

MB đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, đến hết năm 2017, dư nợ cho vay khách hàng đạt 184.188 tỷ đồng, tăng 22% so với 2016, mức tăng trưởng đứng thứ 02 so với các ngân hàng đồng hạng. Trong đó, cơ cấu xu hướng chuyển dịch tăng tỉ trọng bán lẻ, dư nợ tín dụng KHCN tăng 33%. Tiền gửi khách hàng đạt 220.176 tỷ đồng, tăng 13% so với 2016. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,20%.

Đồng thời, MB là một trong 3 ngân hàng tiên phong hoàn thành việc xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trước hạn. Đây là một nỗ lực của MB trong việc vừa đảm bảo kết quả kinh doanh tốt, vừa đảm bảo xử lý nợ để nâng cao chất lượng tài sản, minh bạch hoạt động và tập trung toàn bộ nguồn lực của ngân hàng cho việc phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh năm 2017 là việc tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của ngân hàng đã tăng ấn tượng (đứng thứ 02 thị trường) từ 3,2% ( năm 2016) lên mức 3,8% (năm 2017) nhờ chi phí giá vốn tốt, hoạt động cho vay được mở rộng sang các mảng tiêu dùng, bán lẻ, nên mặc dù cho vay khách hàng chỉ tăng trưởng 22% song lãi thuần lại tăng mạnh gấp gần hai lần. Ngân hàng vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng NIM trong năm 2018, khi mảng tài chính tiêu dùng phát triển mạnh hơn thông qua công ty tài chính tiêu dùng MCredit, dự kiến NIM của MB hợp nhất trong năm 2018 sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Ngoài ra, năng suất lao động (LNTT/người bình quân) của MB đã được cải thiện mạnh mẽ và tăng 33%; tổng thu lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016. Kết quả ấn tượng này là nhờ MB đã triển khai tích cực Chiến lược giai đoạn mới với các chuyển dịch chiến lược, áp dụng các cơ chế tạo động lực toàn hệ thống. Bên cạnh việc cải tiến quy trình, tăng tiện ích sản phẩm, dịch vụ, MB cũng đã triển khai mạnh các dự án ngân hàng số nhằm cung cấp các tiện ích hiện đại, vượt trội của sản phẩm số, gia tăng cơ sở khách hàng.

Chi phí hoạt động cũng được quản trị hiệu quả (hệ số CIR của riêng ngân hàng giảm xuống mức 36,7% so với mức 40,4% năm 2016); chỉ số ROA, ROE đạt tương ứng ở mức 1,22% và 12,4% (chỉ số riêng ngân hàng đạt tương ứng 1,5% và 16,1%). Với kết quả này, MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng TMCP dẫn đầu về hiệu quả hoạt động. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống được cấp phép đạt 285 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia), 01 văn phòng đại diện tại Nga, trong đó 274 điểm đã chính thức hoạt động.

Kết thúc năm 2017, MB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng, đồng thời ổn định cơ cấu cổ đông. Trên thị trường chứng khoán, giá trị cổ phiếu MBB tăng 100% trong năm 2017 đạt mức cao nhất kể từ khi niêm yết tháng 11/2011, và tiếp tục giữ đà tăng trong đầu năm 2018. Giá trị vốn hóa đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng ~ 2 lần so với năm 2016, đến nay đã đạt 65.000 tỷ đồng.

Năm 2017, MB đã hoàn thiện mô hình quản trị ngân hàng mẹ và các công ty thành viên trong các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý và khai thác tài sản, tài chính tiêu dùng. Các công ty thành viên duy trì hoạt động kinh doanh ổn định với tổng LNTT năm 2017 của 5 công ty thành lập từ trước năm 2016 đạt ~321,25 tỷ đồng, hai công ty mới thành lập là MBAL và MCredit hiệu quả tốt với mạng lưới phát triển mạnh tại các tỉnh thành trên cả nước.

Song Nhi