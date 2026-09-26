MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

MB thu ròng hơn 8.054 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông báo của MB, vốn điều lệ của ngân hàng trước khi thay đổi là 92.632,5 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng thêm gần 8.055 tỷ đồng, lên 100.687,5 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MB theo đó tăng lên hơn 10,068 tỷ cổ phiếu.

Trước đó, MB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 8.055 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 7/9/2026; ngày kết thúc đợt chào bán là 23/9/2026.

Phần cổ phiếu còn lại được MB chào bán cho cán bộ nhân viên MB và các công ty thành viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Tổng cộng 12,24 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho 131 nhà đầu tư, trong đó 130 người đã thực hiện quyền mua ở đợt trước. Qua đó, MB hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán.

Tổng số tiền MB thu được từ đợt chào bán đạt gần 8.055 tỷ đồng. Sau khi trừ 591,5 triệu đồng chi phí, số tiền thu ròng đạt khoảng 8.054,4 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, MB có 235.212 cổ đông. Viettel sở hữu hơn 1,48 tỷ cổ phiếu MB, tương ứng 14,702% vốn điều lệ; SCIC nắm gần 989,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,826%; Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH sở hữu gần 848,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,43%. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sở hữu trên 713 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,083% vốn MB.