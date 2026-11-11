MB Economic Insights 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Các diễn giả, chuyên gia tham dự diễn đàn. Ảnh: MB

Tại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động” Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức mới đây, ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam được World Bank xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao từ tháng 7/2026, với thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người gần 5.000 USD.

Theo ông Sacha Dray, để tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao, Việt Nam cần chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất. Trong đó, phát triển thị trường vốn theo hướng sâu rộng hơn đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực dài hạn cho nền kinh tế.

Cùng quan điểm về yêu cầu thích ứng trước những thay đổi của môi trường kinh tế, TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, nhận định kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất định, song vẫn mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng các kịch bản ứng phó và tăng cường kết nối để tạo ra giá trị.

Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm tại diễn đàn là diễn biến kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục lập kỷ lục, trong khi cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu.

Theo phân tích của các chuyên gia, phần lớn hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất, phản ánh xu hướng đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Trong khi đó, xuất khẩu tiếp tục được hỗ trợ bởi các ngành công nghệ cao và mạng lưới hiệp định thương mại tự do.

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho rằng kết quả xuất nhập khẩu năm 2026 cho thấy khả năng chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp trước những biến động về chi phí chuỗi cung ứng và giá năng lượng.

Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng rõ nét, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và chủ động đa dạng hóa thị trường được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, duy trì tăng trưởng.

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu, các chuyên gia cũng trao đổi về triển vọng tỷ giá, lãi suất trong nước và quốc tế, vai trò điều hành chính sách tiền tệ cũng như sự phối hợp với chính sách tài khóa.

Thông qua các kịch bản thị trường, diễn đàn cung cấp thêm những góc nhìn để doanh nghiệp theo dõi tín hiệu kinh tế, xây dựng kế hoạch tài chính và chủ động quản trị rủi ro trong năm 2027.

Đáng chú ý, ba hướng hành động được các chuyên gia gợi mở cho doanh nghiệp trong năm tới gồm xây dựng kế hoạch kinh doanh theo nhiều kịch bản; cân đối nguồn vốn và kỳ hạn vay phù hợp với vòng đời dự án; chủ động sử dụng các công cụ quản trị rủi ro thay vì chờ thị trường ổn định.

Các diễn giả chia sẻ thông tin tại diễn đàn. Ảnh: MB

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho giai đoạn phát triển mới tiếp tục gia tăng, việc kết hợp linh hoạt giữa tín dụng ngân hàng và các kênh huy động trên thị trường vốn được đánh giá là hướng đi giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến, cho biết ngành giấy và bao bì có mối liên hệ chặt chẽ với chuỗi xuất khẩu. Vì vậy, những biến động về thương mại, tỷ giá và lãi suất đều tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Theo ông, các phân tích tại diễn đàn giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn về triển vọng thị trường và nguồn vốn cho năm 2027, đồng thời tạo cơ hội đối thoại trực tiếp với các chuyên gia kinh tế và cơ quan quản lý.

Diễn đàn năm nay có sự tham gia thảo luận của ông Sacha Dray, TS. Võ Trí Thành, TS. Nguyễn Tú Anh, ông Nguyễn Anh Sơn và ông Trần Minh Đạt, Phó Tổng Giám đốc MB. Các vấn đề được trao đổi từ góc độ chính sách vĩ mô đến hoạt động quản trị, điều hành và nhu cầu vốn thực tế của doanh nghiệp.

MB Economic Insights là diễn đàn kinh tế thường niên do MB tổ chức, đến nay đã trải qua 12 kỳ. Chương trình tập trung cập nhật tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, trao đổi các vấn đề về thị trường tài chính, thương mại và gợi mở giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động cung cấp thông tin và kết nối chuyên gia, MB hiện cung cấp các giải pháp ngoại hối, tài trợ thương mại và dịch vụ tài chính trên nền tảng số, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.