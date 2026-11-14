MB dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ từ chào bán riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) dự kiến dành 2.568,5 tỷ đồng cho đầu tư công nghệ từ đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, tập trung vào phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Hội đồng quản trị MB thông qua nội dung trên tại Nghị quyết 96/NQ-MB-HĐQT ngày 10/11/2026 về triển khai phương án tăng vốn điều lệ.

Giá chào bán là 15.090 đồng/cổ phiếu, xác định theo giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính riêng lẻ của MB tại ngày 30/9/2026. Với mức giá đó, ngân hàng dự kiến thu về 3.018 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm tối đa 2.000 tỷ đồng, từ 100.687,5 tỷ đồng lên 102.687,5 tỷ đồng.

Hơn 85% vốn chào bán riêng lẻ hướng vào hạ tầng công nghệ

Theo phương án sử dụng vốn, MB chia số tiền thu về thành hai hạng mục. Hạng mục lớn mang tên đầu tư tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh, gồm phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin, với 2.568,5 tỷ đồng. Hạng mục còn lại bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay khách hàng, với khoảng 449,5 tỷ đồng.

Như vậy, khoản đầu tư công nghệ chiếm khoảng 85,1% tổng số tiền dự kiến huy động và gấp khoảng 5,7 lần phần dành cho tín dụng. Cả hai hạng mục có cùng thời gian sử dụng dự kiến, từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Ngân hàng lên kế hoạch giải ngân trong năm quý liên tiếp.

Trụ sở MB, ngân hàng dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ.

Văn bản còn cho thấy thứ tự ưu tiên của hai hạng mục ngược với tỷ trọng tiền. Nếu số tiền thu về không đủ cho toàn bộ kế hoạch, MB ưu tiên bổ sung vốn cho vay khách hàng trước, còn phần đầu tư phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin xếp thứ hai.

Nghị quyết cho phép Chủ tịch HĐQT kết thúc đợt chào bán khi tổng số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký và thanh toán đạt từ 75% trở lên. Ở ngưỡng 75%, số tiền thu về đạt khoảng 2.263,5 tỷ đồng, sau khi trừ phần cho vay thì phần còn lại cho đầu tư công nghệ vào khoảng 1.814 tỷ đồng. Một cách lý giải là khoản cho vay có quy mô nhỏ, ngay ở ngưỡng 75% số tiền thu về vẫn đủ đáp ứng, còn ngân sách công nghệ co giãn theo số tiền MB thực thu.

Năng lực kinh doanh nào gắn với khoản đầu tư công nghệ

MB xếp khoản chi công nghệ vào nhóm tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh, tách khỏi vốn kinh doanh cho vay. Mục đích chào bán ghi trong nghị quyết cũng gồm hai vế, bổ sung vốn đầu tư tài sản tăng năng lực và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Cách phân loại cho thấy ngân hàng coi hạ tầng công nghệ thông tin như một loại tài sản sản xuất, đứng song song với nguồn vốn tín dụng.

Nghị quyết xếp toàn bộ khoản chi vào một hạng mục chung là phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin, cùng thời hạn sử dụng với phần vốn cho vay. Cách sắp xếp đó có thể liên quan đến việc ngân hàng giữ quyền phân bổ chi tiết theo tiến độ thực thu của đợt chào bán.

Việc gộp phần cứng và phần mềm vào nhóm tài sản cũng có thể liên quan đến cách hạch toán. Các hệ thống công nghệ thường ghi nhận thành tài sản cố định hữu hình và vô hình, rồi khấu hao dần qua nhiều kỳ. Theo hướng tiếp cận đó, dấu hiệu hiệu quả của khoản đầu tư sẽ xuất hiện trên báo cáo tài chính qua giá trị tài sản cố định và chi phí khấu hao tăng thêm. Hai chỉ tiêu đó đặt cạnh thu nhập từ hoạt động kinh doanh sẽ cho thấy mức độ hiệu quả.

Thời gian chào bán dự kiến bắt đầu từ quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của MB. Tiến độ cuối cùng phụ thuộc vào thực tế triển khai với nhà đầu tư và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Cổ phiếu MBB đóng cửa phiên 13/11/2026 ở mức 19.150 đồng, cao hơn khoảng 26,9% so với giá chào bán riêng lẻ 15.090 đồng/cổ phiếu. Ảnh chụp màn hình TradingView

Sáu cổ đông tổ chức trong nước tham gia đợt chào bán riêng lẻ

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm sáu tổ chức trong nước. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự kiến mua nhiều nhất với 50 triệu cổ phiếu, tiếp theo là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với 46 triệu cổ phiếu. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) mua 27 triệu cổ phiếu. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu và Tổng công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư không thể chuyển nhượng số cổ phiếu mua trong đợt chào bán trong 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Viettel dự kiến ở mức 14,679% vốn điều lệ, của SCIC ở mức 9,947%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài giữ nguyên 23,2351% vốn điều lệ, vì MB chỉ chào bán cho nhà đầu tư trong nước.

Trong 3.018 tỷ đồng MB dự kiến thu về, 2.568,5 tỷ đồng hướng tới phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin, còn 449,5 tỷ đồng bổ sung cho vay khách hàng. Phần vốn điều lệ tăng thêm 2.000 tỷ đồng tương đương khoảng 2% vốn điều lệ hiện hữu của ngân hàng.