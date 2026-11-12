MB chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư công nghệ

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch phân bổ hơn 3.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa chính thức công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo kế hoạch được phê duyệt, nhà băng này sẽ phân phối 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mức giá phát hành được xác định là 15.090 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương giá trị sổ sách ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/09/2026. Lượng cổ phiếu phát hành mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành đạt mức 3.018 tỷ đồng. Nguồn vốn quy mô lớn này sẽ được phân bổ trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, gia tăng hiệu quả kinh doanh và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. Cụ thể theo phương án chi tiết, MB sẽ giải ngân gần 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh phục vụ trực tiếp cho hoạt động cho vay khách hàng. Phần lớn nguồn tiền còn lại trị giá hơn 2.568,5 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư tài sản, gia tăng năng lực hoạt động thông qua việc trang bị phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Quá trình giải ngân nguồn vốn này sẽ kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2027.

Về tiến độ thực hiện, ngân hàng dự kiến triển khai đợt chào bán ngay trong quý 4 năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký. Nếu giao dịch diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ mức gần 100.687,5 tỷ đồng lên mức xấp xỉ 102.687,5 tỷ đồng, tiếp tục củng cố năng lực tài chính và quy mô vốn điều lệ trên thị trường ngân hàng.

Cấu trúc lại nguồn vốn thông qua các giao dịch trái phiếu

Cùng thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu, MB cũng đang tích cực thực hiện các nghiệp vụ cơ cấu lại dòng vốn nợ trên thị trường chứng khoán. Ngày 28/10/2026 vừa qua, ngân hàng đã hoàn tất đợt huy động 50 tỷ đồng thông qua việc chào bán lô trái phiếu mang mã MBBL12633 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10/2032. Thông tin chi tiết về tài sản đảm bảo, danh sách trái chủ và mục đích phát hành cụ thể không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ghi nhận công cụ nợ này áp dụng mức lãi suất cố định 9% mỗi năm.

Ở chiều điều tiết dòng vốn, ban lãnh đạo MB đã phê duyệt kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mang mã MBBL2431023 và MBBL2431024. Giao dịch tất toán dự kiến được thực hiện vào ngày 21/12/2026 sắp tới. Nguồn tiền sử dụng để mua lại được trích từ doanh thu hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng, bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ cho các nhà đầu tư.

Căn cứ theo hồ sơ phát hành, hai lô trái phiếu chuẩn bị được tất toán có tổng giá trị lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Cả hai lô nợ này đều được phát hành vào tháng 12 năm 2024 với kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn dự kiến rơi vào tháng 12 năm 2031. Quyết định mua lại trước hạn lên tới 5 năm phản ánh chiến lược điều tiết thanh khoản linh hoạt, giúp ngân hàng chủ động kiểm soát chi phí lãi vay và tối ưu hóa cấu trúc nguồn huy động dài hạn.