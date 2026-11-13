MB chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông quan chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.090 đồng/cổ phiếu (theo giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

MB cũng công bố danh sách 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đợt này, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên là 3.018 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến triển khai sử dụng nguồn vốn từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trường hợp số tiền thu được không đủ đáp ứng toàn bộ kế hoạch, MB ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng trước, sau đó mới đến đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB.

Theo phụ lục đính kèm nghị quyết, sau khi hoàn thành đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Viettel tại MB dự kiến ở mức 14,679%, trong khi tỷ lệ sở hữu của SCIC dự kiến tăng lên 9,947%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại MB được duy trì ở mức 23,2351% vốn điều lệ sau đợt chào bán.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hoạt động kinh doanh, với tổng tài sản hợp nhất đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 1,288 triệu tỷ đồng, tăng 18,8%, tổng thu nhập hoạt động đạt gần 58.956 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.