Mazda3 'nặng gánh' doanh số phân khúc sedan cỡ C

Mùa Ngâu đã kéo tụt sức mua trên toàn thị trường ô tô Việt Nam tháng 8 vừa qua khi tổng lượng xe tiêu thụ chỉ đạt 25.395 chiếc (không bao gồm VinFast và Hyundai), sụt giảm đến 25% so với tháng liền trước. Phân khúc sedan cỡ C cũng không ngoại lệ khi chỉ có 216 chiếc xe được tiêu thụ, giảm 10,7%.

Mazda3 vẫn duy trì được sức hút trong bối cảnh phân khúc sedan cỡ C đi vào thoái trào - Ảnh: Thaco Auto

Trong đó, mẫu xe sở hữu mức doanh số bán hàng cao nhất là Mazda3 cũng lao dốc nặng nhất với tỷ lệ sụt giảm 12,9%, chỉ còn đạt 169 chiếc. Honda Civic giảm nhẹ 2,9%, đạt 33 chiếc. Cuối cùng là mẫu xe Hyundai Elantra giữ nguyên mức sản lượng bán hàng 14 chiếc đã đạt được hồi tháng 7.

Sau khi “huyền thoại” một thời Toyota Corolla Altis rời khỏi thị trường hồi đầu năm nay, phân khúc sedan cỡ C hiện chỉ còn 4 mẫu xe cạnh tranh với nhau là Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra và Kia K3.

Tuy nhiên, Kia K3 hiện cũng đã lui về “ở ẩn” khi không công bố kết quả bán hàng riêng lẻ mà gộp chung vào với 3 mẫu xe khác của thương hiệu đến từ Hàn Quốc là Morning, K5 và Soluto. Đáng chú ý là tại báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mục thống kê “Xe khác” được Thaco Auto công bố cho 4 mẫu xe này thậm chí không ghi nhận mức doanh số nào trong tháng 8/2026.

Loại hình xe sedan nói chung đã đi sâu vào thoái trào và phân khúc cỡ C từng là biểu tượng thành đạt một thời cũng không ngoại lệ. Thậm chí lượng xe tiêu thụ của cả phân khúc sedan cỡ C trong tháng 8 cũng chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với một mình mẫu xe “đàn anh” cỡ D là Toyota Camry (đạt 193 chiếc).

Mẫu xe Hyundai Elantra - Ảnh: HTV

Dù vậy, nếu tính lũy kế 8 tháng năm 2026, nhờ nỗ lực níu giữ của Mazda3 nên doanh số của toàn phân khúc vẫn kịp đem về con số 3,5% tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 2.667 chiếc.

Chi tiết hơn, mẫu xe Mazda3 ghi nhận tổng sản lượng bán hàng 1.929 chiếc sau 8 tháng năm 2026, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2025. Đây là mức tăng trưởng rất đáng khích lệ của Mazda3 ngay trong cơn thoái trào của các loại ô tô gầm thấp cỡ trung và cỡ nhỏ.

Honda Civic cũng ghi nhận những nỗ lực khi tăng 10% doanh số, đạt tổng cộng 506 chiếc. Cuối cùng là Hyundai Elantra chỉ bán được 232 chiếc, sụt giảm đến 46,5%.

Chỉ tính trong năm 2026, một mình mẫu xe Mazda3 đang “gánh” đến 2/3 tổng doanh số của toàn phân khúc với tỷ lệ thị phần chiếm đến 72,3%. Honda Civic duy trì được “miếng bánh” thị phần 19%. Trong khi đó, cú lao dốc của Hyundai Elantra khiến mẫu xe Hàn Quốc chỉ còn giữ lại được 8,7% thị phần.

Khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với loại hình xe sedan cỡ C ngày càng suy giảm, nhiều hãng xe cũng đã rút sản phẩm ở phân khúc này khỏi thị trường nhằm tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đổi lại, khi thị trường ít có sự cạnh tranh hơn, doanh số của những mẫu xe ở lại cũng sẽ được cải thiện. Đáng tiếc là dường như cơ hội đang chỉ dồn về Mazda3.