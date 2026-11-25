Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho biết, chỉ có 211 xe thuộc phân khúc sedan cỡ C tiêu thụ trên thị trường tháng 10/2026, sụt giảm 17,25% so với tháng liền trước.

Đáng chú ý, riêng mẫu xe Mazda3 đã chiếm đến 80% doanh số của cả phân khúc, đạt sản lượng bán hàng 168 chiếc, giảm 18,05% so với tháng 9.

Phân khúc ô tô gầm thấp cỡ C dường như chỉ còn là "sân chơi" riêng của Mazda3 - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe có doanh số tốt thứ hai là Honda Civic cũng chỉ đạt 32 chiếc, giảm 5,88%. Cuối cùng là Hyundai Elantra chỉ tiêu thụ được 11 chiếc, giảm 31,25%. Phân khúc ô tô gầm thấp cỡ C còn một mẫu xe nữa là Kia K3. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, Thaco Auto đã không còn công bố doanh số riêng lẻ của mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

Ngoài ra, một mẫu sedan cỡ C nữa là Toyota Corolla Altis cũng đã dừng bán kể từ giữa năm nay, chính thức đặt dấu chấm hết cho một huyền thoại ở thị trường ô tô Việt Nam.

Xu hướng thoái trào ở phân khúc ô tô gầm thấp cỡ C vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường lũy kế 10 tháng năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ 2025, nhóm sedan cỡ C vẫn bị sụt giảm 6,82%, tổng doanh số của 3 mẫu xe cộng lại chỉ đạt 3.131 chiếc.

Mazda3 vẫn là mẫu xe phải gồng gánh doanh số cho cả phân khúc. Thống kê của VAMA cho biết, mẫu xe lắp ráp bởi Thaco Auto đạt tổng sản lượng bán hàng 2.302 chiếc lũy kế 10 tháng, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Elantra đang gặp không ít khó khăn dù sở hữu thiết kế bắt mắt, nhiều tiện nghi và khả năng vận hành mạnh mẽ - Ảnh: HTV

Như vậy, chỉ riêng Mazda3 đã nắm giữ đến 73,5% thị phần của toàn phân khúc, đồng thời cũng là mẫu xe duy nhất tăng trưởng dương về doanh số bán hàng.

Honda Civic bán tốt thứ hai phân khúc nhưng cũng chỉ đạt 570 chiếc, sụt giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Lao dốc nặng nhất là Hyundai Elantra khi chỉ thu về kết quả bán hàng 259 chiếc sau 10 tháng, đánh mất đến 51,95% doanh số so với cùng giai đoạn này của năm ngoái.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối năm với áp lực doanh số đè nặng lên nhiều hãng xe và nhiều mẫu xe. Tuy nhiên, phân khúc sedan cỡ C vốn có dung lượng rất nhỏ lại đang chìm sâu vào xu thế thoái trào nên rất khó kỳ vọng tạo được sức bật mạnh mẽ.