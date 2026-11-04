Mazda2 Sedan, Hatchback tháng 11/2026: Giá niêm yết từ 418 triệu, lăn bánh từ 462 triệu đồng

Mazda2 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có giá niêm yết trong tháng 11/2026 từ 418 triệu đồng (sedan 1.5AT) đến 537 triệu đồng (hatchback 1.5L Luxury). Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 462 triệu đến 617 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu xe hạng B của Mazda được THACO phân phối với hai biến thể là sedan và hatchback (Sport).

Mazda2 ra mắt lần đầu năm 1996 và hiện ở thế hệ thứ 4. Xe có mặt tại Việt Nam từ tháng 11/2011, còn phiên bản nâng cấp gần nhất được giới thiệu vào nửa cuối năm 2023.

Bảng giá Mazda2 tháng 11/2026: từ sedan 1.5AT đến hatchback Sport

Dưới đây là giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của Mazda2 trong tháng 11/2026. Đơn vị tính là triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Mazda2 có 7 màu sơn ngoại thất: trắng, đen, bạc, nâu, xanh ngọc, xám xanh và đỏ. Nội thất có 3 tùy chọn màu: xám xanh cho bản Luxury và Premium, đen cho bản Standard, nâu cho bản Deluxe. Ở phân khúc, xe cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage và Suzuki Ciaz.

Nền tảng SkyActiv mới và triết lý lái thoải mái

Theo nguồn tin, Mazda2 2026 ứng dụng kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture với khung gầm, thân xe và lốp mới. Xe có hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và ghế cấu trúc mới giúp duy trì tư thế cong tự nhiên của cột sống, hướng đến cảm giác lái thú vị và thoải mái.

Ngôn ngữ KODO và những thay đổi ở lần nâng cấp mới

Mazda2 theo đuổi ngôn ngữ thiết kế KODO - Soul of Motion. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm, khoảng sáng gầm 140 mm. Bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m giúp xe xoay xở thuận lợi trên đường đô thị.

Ở lần nâng cấp mới nhất, phần đầu xe có cụm tản nhiệt kích thước lớn cùng các họa tiết kim loại. Viền crom quanh cụm đèn được mở rộng và ăn sâu, tạo cảm giác bề thế hơn. Khu vực cản trước cũng được tinh chỉnh để tạo dáng đầm chắc.

Xe dùng đèn chiếu sáng LED, trong đó đèn pha LED thích ứng ALH chỉ có trên bản Premium. Đáng chú ý, cụm đèn sương mù đã bị cắt bỏ.

Dọc thân xe, mâm 5 chấu kép thay cho kiểu cánh hoa trước đây. Biến thể sedan có hai tùy chọn mâm 15 và 16 inch, còn hatchback chỉ có mâm 16 inch. Ở phía sau, phần nhựa của cản được đẩy lên cao và kết hợp với đèn phản quang tạo thành mảng liền khối. Cụm đèn hậu cũng dùng công nghệ LED.

Cabin tối giản, bản cao cấp có HUD và Mazda Connect

Khoang cabin của Mazda2 theo hướng tối giản nhưng thực dụng, dùng vật liệu cao cấp và cách phối màu tinh tế. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay. Trên táp-lô là màn hình 7 inch, hệ thống 6 loa và hệ thống Mazda Connect với cụm nút xoay trung tâm kết nối trực tiếp với màn hình.

Theo nguồn tin, Android Auto và Apple CarPlay là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Gương chống chói tự động xuất hiện từ bản Luxury trở lên, còn màn hình hiển thị HUD chỉ có trên bản Premium.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm kiểm soát hành trình Cruise Control, khởi động bằng nút bấm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hai bên. Ghế bọc nỉ trên bản AT và Deluxe, ghế da từ bản Luxury.

Động cơ SkyActiv-G 1.5L và hộp số 6 cấp

Mazda2 dùng động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L phun xăng trực tiếp, dung tích 1.496 cc. Động cơ cho công suất cực đại 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô-lăng (theo bảng thông số, lẫy chuyển số có từ bản Luxury).

Hệ thống treo trước kiểu MacPherson, treo sau thanh xoắn, dẫn động cầu trước và trợ lực lái điện. Phanh trước là đĩa thông gió, phanh sau là đ