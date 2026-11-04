Mazda2 2026 sedan và hatchback: Giá niêm yết từ 418 triệu đồng, lăn bánh từ 462 triệu đồng

Mazda2 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đang được THACO phân phối tại Việt Nam với giá niêm yết từ 418 đến 537 triệu đồng trong tháng 11/2026. Mẫu xe hạng B có hai biến thể sedan và hatchback, dùng động cơ Skyactiv-G 1.5L công suất 110 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 462 triệu đồng (tỉnh/thành phố khác) cho bản sedan 1.5AT, cao nhất là 617 triệu đồng tại Hà Nội cho bản hatchback 1.5L Luxury.

Hạng B Nhật Bản ở thế hệ thứ 4, dựa trên kiến trúc SkyActiv mới

Mazda2 ra mắt lần đầu năm 1996 và hiện ở thế hệ thứ 4. Xe có mặt tại Việt Nam từ tháng 11/2011, còn bản nâng cấp gần nhất được giới thiệu vào nửa cuối năm 2023.

Phiên bản 2026 ứng dụng kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture với khung gầm, thân xe và lốp xe mới. Xe còn có hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và ghế ngồi cấu trúc mới, giữ tư thế cong tự nhiên của cột sống. Theo nhà sản xuất, các thay đổi này nhằm mang lại cảm giác lái thú vị và thoải mái.

Tại Việt Nam, xe có 7 màu ngoại thất: trắng, đen, bạc, nâu, xanh ngọc, xám xanh và đỏ. Nội thất có 3 tùy chọn màu: xám xanh trên bản Luxury và Premium, đen cho bản Standard, nâu cho bản Deluxe.

Bản nâng cấp được cải tiến cho cả 3 phiên bản nhằm cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage và Suzuki Ciaz.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh giá lăn bánh giữa các khu vực khá rõ. Bản sedan 1.5AT dao động từ 462 đến 484 triệu đồng, còn bản hatchback 1.5L Luxury từ 593 đến 617 triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật chung của Mazda2 2026

Các phiên bản dùng chung kích thước, động cơ và hộp số. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở trang bị tiện nghi và an toàn.

Theo bảng thông số nguồn cung cấp, các phiên bản được chia thành AT, Deluxe, Luxury và Premium. Bảng giá phía trên chưa liệt kê riêng bản Premium.

Ngôn ngữ KODO với cụm tản nhiệt lớn và viền crom mở rộng

Mazda2 được thiết kế theo ngôn ngữ KODO - Soul of Motion đặc trưng của thương hiệu. Khoảng sáng gầm 140 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m giúp xe xoay trở thuận tiện trên các tuyến phố đô thị.

Ở lần nâng cấp mới nhất, đầu xe có cụm tản nhiệt kích thước lớn kết hợp các họa tiết kim loại. Viền crom quanh cụm đèn được mở rộng và ăn sâu, tạo cảm giác bề thế hơn.

Xe dùng đèn chiếu sáng LED, trong đó đèn pha LED thích ứng ALH chỉ có ở bản Premium. Đáng chú ý, cụm đèn sương mù đã bị cắt bỏ. Khu vực cản trước được tinh chỉnh để tạo dáng đầm chắc hơn.

Dọc thân xe là mâm 5 chấu kép thay cho kiểu cánh hoa trước đây. Biến thể sedan có hai tùy chọn mâm 15 và 16 inch, còn biến thể Sport chỉ có mâm 16 inch.

Ở phía sau, phần nhựa của cản được đẩy lên cao, kết hợp với đèn phản quang tạo cảm giác liền khối. Cụm đèn hậu cũng dùng công nghệ LED.

Cabin tối giản, kết nối Android Auto và Apple CarPlay trên mọi bản

Khoang cabin theo hướng tối giản nhưng thực d