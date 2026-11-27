Theo Motor1 dẫn cuộc phỏng vấn của Auto Express, bà Laura Brailey, Giám đốc bán hàng Mazda tại Anh, cho rằng hãng xe Nhật hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần đến mẫu roadster 2 chỗ này.

Phát biểu trên nhanh chóng gây chú ý bởi MX-5 vốn là một trong những sản phẩm biểu tượng của Mazda suốt gần 4 thập kỷ. Dù vậy, lãnh đạo hãng xe Nhật cho rằng danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự thành công của dòng SUV CX-5, đã làm thay đổi cách khách hàng nhận diện thương hiệu Mazda.

CX-5 đang thay đổi hình ảnh Mazda

Theo bà Laura Brailey, MX-5 không còn đóng vai trò quá lớn trong hoạt động kinh doanh của Mazda bởi doanh số dòng xe này chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng lượng xe bán ra.

Trong khi đó, những mẫu SUV như CX-5 đã giúp Mazda mở rộng tệp khách hàng và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Lãnh đạo Mazda tại Anh cho rằng hãng không còn phụ thuộc vào MX-5 để được khách hàng biết đến như cách đây khoảng 10 năm.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với một thương hiệu ôtô từng xây dựng hình ảnh xoay quanh trải nghiệm cầm lái.

Mazda Miata MX-5 từng là biểu tượng của hãng xe Nhật Bản trong nhiều năm. Ảnh: Đan Thanh.

Ra đời từ năm 1989, Mazda MX-5 Miata đã trở thành biểu tượng của nhóm xe thể thao roadster cỡ nhỏ. Trải qua 4 thế hệ, mẫu xe này đạt doanh số tích lũy hơn 1,2 triệu chiếc và được xem là xe thể thao 2 chỗ bán chạy nhất thế giới.

Khác với những mẫu xe thể thao tập trung vào sức mạnh động cơ, MX-5 được phát triển theo triết lý đơn giản và ưu tiên cảm giác lái. Cấu trúc thân xe nhỏ gọn, trọng lượng thấp, động cơ hút khí tự nhiên kết hợp hộp số sàn và hệ dẫn động cầu sau là những đặc điểm đã gắn liền với dòng sản phẩm này.

Tuy nhiên khi Mazda mở rộng danh mục xe gầm cao, vai trò của MX-5 trong việc thu hút khách hàng cũng dần thay đổi. Thành công của CX-5 giúp Mazda tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông đông đảo hơn, thay vì chỉ được nhớ đến với những chiếc xe thể thao nhỏ gọn.

Dù vậy, việc MX-5 không còn là sản phẩm quyết định mức độ nhận diện thương hiệu không đồng nghĩa Mazda đã lên kế hoạch loại bỏ mẫu xe này.

MX-5 có nguy cơ biến mất?

Theo Auto Express, Mazda chưa có kế hoạch ngừng bán thế hệ MX-5 thứ 4 tại Anh, dù mẫu xe này đã tồn tại hơn một thập kỷ.

Thực tế, danh mục MX-5 tại thị trường Anh đã có những thay đổi. Phiên bản sử dụng động cơ 2.0L bị loại bỏ trong năm nay.

Ông Jeremy Thomson, Giám đốc điều hành Mazda tại Anh, cho biết hãng sẽ tiếp tục cải tiến MX-5 để duy trì sức hấp dẫn đối với khách hàng địa phương. Tuy nhiên tương lai của thế hệ thứ 5, dự kiến mang mã NE, vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Mazda từng xác nhận đang nghiên cứu sản phẩm kế nhiệm MX-5, nhưng chưa đưa ra lịch trình sản xuất hoặc công bố hệ truyền động được lựa chọn.

Theo ông Thomson, quá trình điện hóa sẽ là thách thức khó tránh khỏi đối với dòng xe thể thao này, đặc biệt khi bước sang giai đoạn sau năm 2030. Ông thừa nhận nhiều khách hàng có thể không còn xem MX-5 là một chiếc xe thể thao đúng nghĩa nếu sản phẩm không sử dụng động cơ đốt trong.

Mazda CX-5 đã mở rộng tệp khách hàng cho thương hiệu. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên lãnh đạo Mazda tại Anh cho rằng hãng vẫn có thể áp dụng các mức độ điện hóa khác nhau mà không làm mất đi đặc tính vận hành truyền thống. Điều này mở ra khả năng MX-5 thế hệ mới sử dụng hệ truyền động hybrid, dù Mazda chưa xác nhận phương án cuối cùng.

Đây là bài toán không dễ giải quyết.

Việc bổ sung pin và mô-tơ điện có thể làm tăng trọng lượng, ảnh hưởng đến cách phân bổ khối lượng và cảm giác điều khiển. Trong khi đó, các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe khiến Mazda khó tiếp tục duy trì nguyên vẹn công thức động cơ xăng truyền thống.

Theo Auto Express, Mazda tại Anh muốn tiếp tục duy trì MX-5 sử dụng động cơ đốt trong chừng nào quy định của chính phủ còn cho phép.

Tuy nhiên những quyết định liên quan đến thế hệ mới sẽ phụ thuộc vào chiến lược sản phẩm toàn cầu và các quy định khí thải tại nhiều thị trường. Hiện Mazda chưa xác nhận thời điểm ra mắt, cấu hình động cơ hoặc kế hoạch thương mại hóa MX-5 thế hệ thứ 5.