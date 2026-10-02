Mazda phát triển thêm xe điện trên nền tảng từ đối tác Trung Quốc

Carscoops đưa tin, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhanh chóng ra các sản phẩm xe điện thì Mazda từng tỏ ra khá chậm trong nhiều năm. Đã có thời điểm, hãng chỉ bán duy nhất mẫu xe điện MX-30 (đã dừng bán). Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

CX-6e thiết kế đặc trưng của Mazda dù phát triển từ ô tô của Changan. Ảnh: Carscoops

Gần đây, Mazda đã liên tiếp cho ra mắt các mẫu xe điện đẹp mắt như 6e/EZ-6 và CX-6e/EZ-60 tại một số thị trường nhất định. Đồng thời, nhiều mẫu xe điện khác cũng đang có kế hoạch ra mắt.

Nhằm nhanh chóng đưa hai mẫu xe điện mới ra thị trường cũng như cắt giảm chi phí phát triển, Mazda đã dựa vào mối quan hệ đối tác với Changan tại Trung Quốc. Dù không sở hữu nền tảng thuần túy do Mazda tự nghiên cứu, nhưng những nâng cấp trên hai mẫu xe điện Mazda khiến chúng khác biệt hoàn toàn.

Theo ông Vinesh Bhindi, Giám đốc Điều hành Mazda Úc, hai mẫu 6e và CX-6e ra mắt đúng vào thời điểm giá nhiên liệu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông, thúc đẩy nhu cầu sở hữu xe điện tăng mạnh.

Nhận thức được điều này, Mazda đã bắt đầu thảo luận với Changan về việc có thể tận dụng thêm các mẫu xe khác để phát triển dòng xe điện riêng của mình.

"Mối quan hệ hợp tác 20 năm của chúng tôi với Changan Automotive tại Nam Kinh là một sự hợp tác bền chặt. Chúng tôi đã bắt đầu trao đổi về những cơ hội khác có thể khai thác trong tương lai", ông Vinesh Bhindi nói thêm.

Ông Bhindi không tiết lộ cụ thể hình dáng của các mẫu xe điện trong tương lai của Mazda. Một trong những khả năng cao là một mẫu SUV điện có kích thước nhỏ hơn CX-6e.

Mẫu xe như vậy có thể được phát triển dựa trên chiếc Deepal S05, dòng xe đã được Changan bán tại Trung Quốc trong 2 năm qua.

Deepal S05 dùng chung kiến trúc nền tảng EPA1 với chiếc S07 lớn hơn và có thể dễ dàng được Mazda tinh chỉnh để tạo ra một mẫu xe nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận hơn.

Mặc dù 6e và CX-6e sử dụng khung gầm từ hai mẫu xe của Changan, Mazda vẫn sản xuất chúng tại một nhà máy riêng biệt, đồng thời huy động tối đa các đội ngũ kỹ sư từ Nhật Bản và châu Âu tham gia vào quá trình phát triển.

Carscoops nhận đinh, nếu Mazda thực sự nghiêm túc trong việc gia tăng doanh số xe điện, việc tiếp tục bắt tay với Changan có vẻ là con đường ngắn và hiệu quả nhất.