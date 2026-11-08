Mazda khai tử CX-70, thay thế bằng CX-90 bản 5 chỗ

Mazda loại bỏ mẫu SUV CX-70 khỏi danh mục sản phẩm từ đời 2027, thay bằng các phiên bản hai hàng ghế của CX-90. Động thái này giúp hãng xe Nhật Bản tinh giản danh mục sản phẩm khi hai mẫu SUV có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, kích thước và hệ truyền động.

Mazda CX-90 2024.

Theo Motor1, thay vì duy trì CX-70 với hai hàng ghế và CX-90 với ba hàng ghế như trước, Mazda sẽ sử dụng chung tên gọi CX-90 cho cả hai cấu hình. Khách hàng có thể lựa chọn số hàng ghế tùy theo nhu cầu sử dụng mà không phải chuyển sang một dòng xe khác.

Ở đời 2027, CX-90 bản 5 chỗ chỉ được cung cấp trên hai phiên bản 3.3 Turbo Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Sport. Cả hai vẫn có tùy chọn ba hàng ghế, trong khi những phiên bản CX-90 còn lại tiếp tục sử dụng cấu hình ba hàng ghế.

Giá CX-90 2027 tại Mỹ khởi điểm từ 41.345 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng) cho bản 3.3 Turbo Select. Riêng cấu hình hai hàng ghế có giá từ 48.525 USD (1,26 tỷ đồng) ở bản Turbo Premium Sport và 55.185 USD (1,43 tỷ đồng) ở bản Turbo S Premium Sport. Nếu chọn cấu hình ba hàng ghế tương ứng, người mua phải chi thêm 1.200 USD (31,2 triệu đồng). Các mức giá đã bao gồm phí vận chuyển tại Mỹ.

Việc loại bỏ hàng ghế thứ ba giúp CX-90 có thêm không gian chứa hành lý. Trên các phiên bản hai hàng ghế, Mazda còn trang bị cơ chế gập hàng ghế thứ hai bằng một thao tác, thuận tiện khi cần vận chuyển đồ đạc kích thước lớn.

Nội thất của Mazda CX-90 2024.

Về vận hành, CX-90 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3.3 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp với hai mức công suất. Bản Turbo tiêu chuẩn đạt 280 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Bản Turbo S có công suất tối đa 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm khi sử dụng xăng cao cấp theo khuyến nghị của hãng.

Cả hai phiên bản động cơ đều kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Mazda CX-90 2024.

Ngoài ra, CX-90 2027 vẫn có lựa chọn plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2.5 lít với mô-tơ điện và bộ pin 17,8kWh. Hệ truyền động này cho công suất kết hợp 323 mã lực, mô-men xoắn khoảng 500 Nm. Xe có thể di chuyển tối đa khoảng 43km bằng điện theo thông số công bố tại Mỹ.

Bên cạnh thay đổi cấu hình ghế, Mazda cũng nâng cấp hệ thống treo sau trên toàn bộ dòng CX-90 2027. Dầm ngang và các cao su liên kết được điều chỉnh nhằm cải thiện độ êm ái khi xe đi qua mặt đường gồ ghề.

Một số phiên bản được bổ sung trang bị tiêu chuẩn. Bản Turbo Preferred có thêm thanh giá nóc, Premium Sport tích hợp trợ lý giọng nói Alexa, trong khi Premium Plus được trang bị hệ thống dẫn đường Mazda Online Navigation, hỗ trợ cập nhật qua mạng.

Mazda đồng thời bổ sung hai màu sơn Navy Blue Mica và Aero Gray Metallic. Riêng các phiên bản hai hàng ghế có thêm lựa chọn Melting Copper Metallic và Zircon Sand Metallic.

CX-70 vốn có nhiều điểm chung với CX-90 nhưng chỉ sử dụng hai hàng ghế. Việc hợp nhất hai dòng xe giúp Mazda giảm sự chồng chéo trong danh mục SUV cỡ trung, đồng thời duy trì lựa chọn cho nhóm khách hàng ưu tiên không gian chứa hành lý thay vì số lượng chỗ ngồi.