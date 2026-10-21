Mazda khai tử CX-70, thay thế bằng CX-90 2 hàng ghế, giá gần 1,1 tỷ đồng

Thay đổi này giúp hãng tập trung danh mục sản phẩm vào dòng CX-90, nhưng đồng thời cũng khiến khách hàng có ít lựa chọn mẫu xe hơn. Trong năm 2027, Mazda CX-90 có tổng cộng 9 phiên bản sử dụng động cơ xăng và hybrid cắm điện (PHEV), giá bán trải rộng từ 41.345-60.345 USD (tương đương 1,070-1,561 tỷ đồng). Bên cạnh việc bổ sung cấu hình chỗ ngồi mới, Mazda còn điều chỉnh hệ thống treo nhằm cải thiện sự thoải mái cho hành khách và bổ sung nhiều màu sơn ngoại thất mới.

Mazda CX-70.

Trong nhiều năm, danh mục SUV của Mazda tại Mỹ bao gồm CX-30, CX-50, CX-5, CX-70 và CX-90 với sự chồng lấn nhất định về kích thước và nhóm khách hàng mục tiêu. Việc khai tử CX-70 từ đời xe 2027 được xem là bước đi nhằm giảm sự phức tạp trong danh mục sản phẩm. Thay vì duy trì một mẫu SUV hai hàng ghế riêng biệt, Mazda sẽ cung cấp cấu hình hai hàng ghế trên một số phiên bản CX-90, bên cạnh cấu hình ba hàng ghế truyền thống.

Trong tổng số 9 phiên bản của CX-90 đời 2027, chỉ có 2 phiên bản được cung cấp lựa chọn hai hàng ghế, trong khi các phiên bản còn lại tiếp tục sử dụng cấu hình ba hàng ghế. Tất cả đều được trang bị thanh ngang hệ thống treo sau cải tiến nhằm tăng sự êm ái cho hành khách, giải quyết một trong những điểm thường bị phàn nàn trên dòng SUV này.

Mazda CX-90 2027.

Ngoài ra, Mazda bổ sung các màu sơn mới gồm xanh lam ánh kim Navy Blue Mica, xám kim loại Aero Grey Metallic, đồng ánh kim Melting Copper Metallic và cát Zircon Zircon Sand Metallic cho CX-90 2027.

Ở nhóm sử dụng động cơ xăng, phiên bản tiêu chuẩn Mazda CX-90 3.3 Turbo Select 2027 sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.3L tăng áp e-Skyactiv, kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48 volt, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Trang bị tiêu chuẩn gồm ghế bọc da tổng hợp, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng cấu hình tám chỗ ngồi.

Cao hơn một bậc là CX-90 3.3 Turbo Preferred. Phiên bản này sử dụng chung hệ truyền động với bản Select nhưng được nâng cấp mâm hợp kim 21 inch màu bạc ánh kim, các chi tiết trang trí đen bóng, lưới tản nhiệt khác biệt, ghế trước có chức năng sưởi và thông gió, ghế hàng thứ hai có sưởi cùng màn hình trung tâm lớn hơn, kích thước 12,3 inch.

Đáng chú ý, Mazda CX-90 3.3 Turbo Premium Sport là một trong những phiên bản quan trọng nhất của dòng xe đời 2027 nhờ khả năng lựa chọn cấu hình hai hoặc ba hàng ghế. Với cấu hình ba hàng ghế, khách hàng có thể chọn bố trí bảy chỗ ngồi với hai ghế độc lập kiểu “ghế thuyền trưởng” ở hàng thứ hai hoặc tám chỗ ngồi theo cấu hình tương ứng.

Bên cạnh Premium Sport, Mazda còn cung cấp các phiên bản 3.3 Turbo Premium Plus, 3.3 Turbo S Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Plus. Phiên bản 3.3 Turbo Premium Plus có cả cấu hình 7 và 8 chỗ ngồi, đồng thời được trang bị đèn pha thích ứng, ghế da Nappa màu đen hoặc trắng, vô-lăng sưởi và hệ thống camera quan sát 360 độ.

Hai phiên bản cao cấp Mazda CX-90 3.3 Turbo S Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Plus sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng tăng áp dung tích 3,3 lít với công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm khi sử dụng nhiên liệu có chỉ số octane 91. Riêng bản Turbo S Premium Sport sở hữu phong cách thể thao với các chi tiết ngoại thất màu đen, bao gồm lưới tản nhiệt, logo và bộ mâm 21 inch.

Đồng thời, Mazda CX-90 2027 còn có các chế độ lái Sport, Off-Road và Towing, phục vụ nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Danh sách trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa hậu đóng mở điện, cửa sổ trời toàn cảnh và các công nghệ an toàn thuộc hệ thống i-Activsense của Mazda. Đây cũng là phiên bản thứ hai trong dòng CX-90 2027 cho phép khách hàng lựa chọn cấu hình hai hoặc ba hàng ghế. Trong khi đó, bản Turbo S Premium Plus chỉ có cấu hình bảy chỗ ngồi, đi kèm nội thất trang trí gỗ Maple, ghế hàng thứ hai có thông gió và vô-lăng bọc da hai tông màu.

Bên cạnh các phiên bản chạy xăng, Mazda CX-90 2027 tiếp tục có ba phiên bản hybrid cắm điện PHEV, sử dụng chung hệ truyền động gồm động cơ xăng 2,5 lít hút khí tự nhiên, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 17,8 kWh. Tổng công suất của hệ thống đạt 323 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 500 Nm.

Phiên bản PHEV Preferred được trang bị hai màn hình 12,3 inch, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió, cùng vô-lăng sưởi. Cao hơn là CX-90 PHEV Premium Sport được bổ sung thêm các chi tiết ngoại thất màu đen, tùy chọn ghế độc lập kiểu “ghế thuyền trưởng” ở hàng thứ hai, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, hệ thống âm thanh Bose, đài vệ tinh SiriusXM và trợ lý ảo Alexa tích hợp.

Đứng đầu dòng hybrid cắm điện là Mazda CX-90 PHEV Premium Plus 2027. Phiên bản này được trang bị mâm hợp kim 21 inch, hệ thống đèn pha và đèn hậu nâng cấp, nội thất bọc da Nappa cùng Hệ thống Cá nhân hóa Người lái của Mazda. Công nghệ này hỗ trợ đưa ra gợi ý về vị trí lái xe phù hợp với người sử dụng, bên cạnh các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến của hãng.