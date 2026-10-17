Mazda dùng robot, đưa sản xuất linh kiện về Nhật Bản

Sedan Mazda2. Ảnh: BNEWS/TTXVM phát

Hãng Mazda Motor của Nhật Bản sẽ chuyển sản xuất một phần linh kiện xe quan trọng về trong nước sau khi phát triển phương pháp tự động hóa quy trình cùng với nhà cung cấp Yazaki.

Bộ dây dẫn điện ô tô là một trong những thành phần tốn nhiều công sức nhất trong chuỗi cung ứng vì phần lớn quá trình lắp ráp các bó dây mềm đòi hỏi sự tỉ mỉ khi thao tác bằng tay.

Việc sản xuất tập trung ở những khu vực có chi phí lao động thấp như Đông Nam Á, khiến các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Mazda đã tự động hóa một phần quy trình sản xuất bộ dây dẫn điện cho mẫu xe thể thao đa dụng CX-5 mới tại một nhà máy thuộc tập đoàn Yazaki ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản.

Robot có thể thực hiện các bước như quấn băng keo quanh các bó dây điện và nhét vào ống, sau đó trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh để kiểm tra sản phẩm.

Đây là một nỗ lực hiếm hoi sử dụng robot để lắp ráp bó dây điện. Một dây chuyền sản xuất thông thường cần hơn 10 công nhân. Sau khi tự động hóa, chỉ cần một số lượng nhân viên hạn chế cho các nhiệm vụ như vận chuyển linh kiện.

Mazda và Yazaki đã hợp tác từ giai đoạn thiết kế xe để phát triển cấu hình và bố trí các bộ phận nhằm giúp robot dễ dàng thực hiện công việc hơn. Họ đã giảm số lượng các loại dây dẫn xuống khoảng 80%.

Trước đây, chủng loại và cách bố trí dây điện chỉ được xác định sau khi hoàn thiện thiết kế xe, dẫn đến việc bố trí hệ thống dây điện thường phức tạp, gây cản trở cho quá trình tự động hóa.

Hiện nay, tự động hóa đã giảm chi phí nhân công đủ để giữ mức chi phí tổng thể tương đương với sản xuất ở nước ngoài, ngay cả khi tính đến khoản đầu tư vốn.

Mazda sẽ dần dần áp dụng các quy trình tự động hóa đã được chứng minh hiệu quả vào các mẫu xe tương lai, đồng thời mở rộng phạm vi sản xuất dây dẫn có thể tự động hóa và tăng cường mua sắm trong nước.

Việc gián đoạn nguồn cung dây dẫn điện sau cuộc khủng hoảng Ukraine từ năm 2022 đã buộc các nhà sản xuất ô tô châu Âu phải tạm dừng hoặc cắt giảm sản xuất. Mazda dự định mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp phụ tùng về tự động hóa và cải tiến hiệu quả sang các bộ phận khác.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang chuyển hoạt động sản xuất phụ tùng sang các địa điểm có chi phí thấp hơn như Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, Mazda vẫn sản xuất hơn 60% số xe thành phẩm của mình tại Nhật Bản.

Bằng cách chuyển hoạt động sản xuất linh kiện đến gần hơn với các hoạt động lắp ráp, nhà sản xuất ô tô này đặt mục tiêu làm cho chuỗi cung ứng nội địa của mình cạnh tranh hơn và đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định.