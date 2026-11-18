New Mazda CX-8 hiện được niêm yết từ 0,899 tỷ đồng đến 1,149 tỷ đồng, tương ứng giá lăn bánh tạm tính từ 0,991 tỷ đồng đến 1,309 tỷ đồng tùy khu vực (số liệu cập nhật tháng 11/2026). Mẫu SUV 7 chỗ lắp ráp trong nước này dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm, đi cùng nội thất da Nappa và gói an toàn chủ động i-Activsense từ bản Premium.

Xe có 3 phiên bản là Luxury, Premium và Signature AWD, trong đó Luxury có thêm một mức giá tùy chọn. Bài viết tổng hợp giá, thông số, trang bị và những điểm đáng chú ý của mẫu xe này.

Hành trình của CX-8 từ Nhật Bản đến Việt Nam

Mazda CX-8 là dòng crossover/SUV hạng trung, ra mắt lần đầu ngày 14/9/2017 tại Nhật Bản. Đến tháng 02/2019, xe được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt ở Việt Nam sau đó 4 tháng.

Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu Mazda CX-8 mới với nhiều thay đổi so với mô hình cũ, nổi bật là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia. Sau đó, ngày 5/12/2024, New Mazda CX-8 ra mắt tại Việt Nam với giá khởi điểm tăng nhẹ cùng một số điều chỉnh ở ngoại thất và trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Được phát triển trên nền tảng CX-9, CX-8 có kích thước lớn nhất phân khúc nhưng kiểu dáng bên ngoài không quá khác biệt so với CX-5. Đối thủ cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ gồm Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Ford Everest.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Mức giá khởi điểm của New Mazda CX-8 là 0,899 tỷ đồng cho bản Luxury. Bản cao nhất Signature AWD có giá niêm yết 1,149 tỷ đồng. Chi tiết như sau (đơn vị: tỷ đồng):

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe. Nguồn tin không nêu mức ưu đãi cụ thể.

Ngoại thất nâng cấp nhẹ, giữ ngôn ngữ quen thuộc

New Mazda CX-8 là bản nâng cấp nhẹ nên diện mạo thay đổi không nhiều. Lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, kết hợp viền crom “Signature Wings” làm nổi bật logo ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha kế thừa dải đèn LED ban ngày tương tự Mazda CX-5 mới.

Thân xe mang dáng vẻ thể thao nhờ cột D kéo dài về phía sau. Ốp vòm bánh xe nay đồng màu thân xe thay vì màu đen nhám như bản cũ. Mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn thiết kế theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới, sử dụng công nghệ sơn Hyper Silver. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, còn viền cửa sổ được mạ crom.

Đuôi xe thiết kế đối xứng, tạo cảm giác bề thế. Điểm nhấn là cặp đèn hậu nối liền bằng thanh crom, cùng thanh nẹp cản sau và viền ống xả mạ crom.

Cabin 7 chỗ da Nappa nâu đỏ

Nội thất không thay đổi nhiều. Việc loại bỏ bản Premium AWD 6 chỗ khiến toàn bộ phiên bản CX-8 mới đều có cấu hình 7 chỗ. Điểm nhấn là ghế da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown cùng các chi tiết ốp gỗ tự nhiên.

Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40 khi cần mở rộng khoang hành lý, thiết kế giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng. Hàng ghế thứ ba được đánh giá có khoảng để chân lớn nhất phân khúc, chiều cao đệm ghế hợp lý cho các chặng đường dài.

Ở hàng ghế trước, ngoài chỉnh điện, sưởi và nhớ vị trí ghế lái, xe được bổ sung tính năng bơm lưng ghế với đệm ôm sát người để ổn định cơ thể khi vào cua. Khoang hành lý có dung tích 209 lít, mở rộng tới 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ ba.

Khoang lái phát triển theo triết lý “Less is more” của người Nhật. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, đi cùng hệ thống 10 loa Bose. Vô-lăng bọc da có sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng. Xe còn có màn hình HUD hiển thị tốc độ trên kính lái và cụm đồng hồ kết hợp màn hình 7 inch.

Theo nguồn tin, đây là mẫu SUV 7 chỗ hạng trung duy nhất tại Việt Nam có điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ làm mát nhanh. Xe cũng trang bị cửa sổ trời.

Động cơ SkyActiv-G 2.5L và công nghệ GVC Plus

Xe vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động là cầu trước (FWD) ở bản Luxury và Premium, trong khi Signature AWD dùng dẫn động 4 bánh.

Lần đầu tiên, CX-8 được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist. Theo nguồn tin, hai công nghệ này giúp xe vận hành êm ái và dễ vượt qua địa hình khó như bùn lầy.

Gói i-Activsense và khác biệt giữa các phiên bản

Từ bản Premium, xe có tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense, gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và đèn pha thích ứng. Gói này còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, tất cả phiên bản có cảm biến áp suất lốp mới.

Theo bảng thông số, trang bị an toàn tiêu chuẩn trên mọi phiên bản gồm 6 túi khí, ABS, EBD, BA, DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera trước/sau, cảm biến trước và sau, cùng móc ghế trẻ em Isofix. Bản Premium và Signature AWD bổ sung camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thông minh (SBS) và nhắc nhở người lái tập trung (DAA). Riêng bản Luxury có hệ thống mở rộng góc chiếu đèn theo hướng đánh lái (AFS).

Thông số kỹ thuật chính

Nhận định chung

New Mazda CX-8 phù hợp với người dùng ưu tiên không gian 7 chỗ, nội thất cao cấp và trang bị tiện nghi phong phú. Theo nguồn tin, điểm mạnh nằm ở thiết kế ngoại thất sang trọng, cabin rộng rãi và động cơ mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, xe được nhận xét tăng tốc chậm ở dải tốc độ cao và không có lẫy chuyển số trên vô-lăng. Với mức giá lăn bánh tạm tính từ 0,991 tỷ đồng đến 1,309 tỷ đồng, người mua nên đối chiếu thêm chính sách khuyến mại tại đại lý trước khi quyết định.