Mazda CX-6e ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, giá từ 964 triệu đồng

Mazda CX-6e được đưa về Thái Lan theo hình thức nhập khẩu.

Mazda CX-6e được phân phối tại Thái Lan dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với hai phiên bản Premium và Premium Sport. Giá bán lần lượt là 1.259.000 baht (khoảng 964 triệu đồng) và 1.299.000 baht (khoảng 995 triệu đồng). Đây là phiên bản quốc tế của mẫu EZ-60, được Mazda hợp tác phát triển cùng Changan.

So với CX-5, CX-6e sở hữu ngoại hình bề thế và cơ bắp hơn, kết hợp những đường nét thiết kế đặc trưng của Mazda. Phần đầu xe nổi bật với đèn định vị thanh mảnh và mặt ca-lăng kín có khả năng phát sáng. Mẫu SUV điện còn được tối ưu khí động học thông qua 9 khe dẫn gió và trụ C dạng flying buttress.

Mazda CX-6e sở hữu kiểu dáng bề thế và cơ bắp.

Ở bản Premium Sport, gương chiếu hậu truyền thống được thay bằng camera kỹ thuật số, truyền hình ảnh đến hai màn hình OLED 9 inch trong cabin. Xe sử dụng mâm hợp kim 21 inch thiết kế dạng cánh hoa, trong khi bản Premium trang bị mâm 19 inch. Những chi tiết này tạo nên sự khác biệt giữa hai phiên bản.

Khoang nội thất gây chú ý với màn hình trung tâm 26,45 inch độ phân giải 5K và hệ thống âm thanh 23 loa Dolby Atmos. Ghế bọc vật liệu Maztex, điều hòa hai vùng có lọc bụi mịn PM2.5 cùng đèn nội thất 256 màu. Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và sạc điện thoại không dây.

Khoang lái của CX-6e nổi bật với màn hình trung tâm siêu rộng 26,45 inch.

Phiên bản Premium Sport được bổ sung chức năng sưởi ấm, thông gió cho hàng ghế sau và hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h mất 7,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h.

Bộ pin LFP dung lượng 77,9 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 555 km cho bản Premium và 524 km cho bản Premium Sport theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC 194 kW. Thời gian nạp pin từ 10% lên 80% khoảng 24 phút, đồng thời hỗ trợ cấp điện ngược V2L công suất 3,5 kW.

Khách hàng tại Thái Lan có thể chọn sáu màu ngoại thất.

Về an toàn, CX-6e có gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn. Trang bị khác gồm camera 360 độ hỗ trợ quan sát xuyên gầm, cảnh báo mở cửa an toàn và 9 túi khí.

Khách hàng tại Thái Lan có thể chọn sáu màu ngoại thất, trong đó mui xe được phối màu Jet Black Mica. Nội thất bản Premium có tông đen, còn bản Premium Sport kết hợp tím-trắng. Mazda áp dụng bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km cho xe và pin cao áp, đồng thời tặng bảo hiểm vật chất năm đầu, bộ sạc tại nhà kèm lắp đặt và dịch vụ Mazda Connectivity trong 5 năm.