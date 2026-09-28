Mazda CX-6e chuẩn bị ra mắt thị trường Đông Nam Á, tầm hoạt động 600 km

SUV điện Mazda CX-6e sắp ra mắt tại Thái Lan. (Ảnh: Mazda)

Mazda CX-6e sẽ chính thức được giới thiệu tại Thái Lan vào ngày 7/10/2026. Đây là một trong những thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón mẫu SUV điện mới của Mazda, sau khi xe từng xuất hiện tại Bangkok International Motor Show 2026.

CX-6e được phát triển trên nền tảng EPA1 do Mazda và Changan hợp tác phát triển. Tại Trung Quốc, mẫu xe này mang tên Mazda EZ-60. Xe thuộc nhóm SUV điện cỡ trung và sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Thái Lan.

Mazda CX-6e có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.902 mm. Xe sử dụng mâm 21 inch, khoang hành lý phía sau dung tích 468 lít, tăng lên 1.434 lít khi gập hàng ghế sau. Phía trước còn có thêm khoang chứa đồ 80 lít.

Thiết kế xe theo ngôn ngữ Soul Motion, với phần đầu kín, tay nắm cửa ẩn và kiểu thân fastback. Nội thất nổi bật với màn hình Ultra-Wide 26,45 inch, độ phân giải 5K, kết hợp hệ thống âm thanh 23 loa hỗ trợ Dolby Atmos. Xe cũng có màn hình HUD và ghế sau tích hợp thông gió.

Tại Trung Quốc, phiên bản Long Range RWD sử dụng một mô-tơ điện phía sau, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm và pin LFP 77,9 kWh. Xe có tầm hoạt động tối đa 600 km theo chuẩn NEDC, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 175 km/h. Hệ thống sạc hỗ trợ AC 11 kW và DC 195 kW, với thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 24 phút khi dùng sạc nhanh.

Cấu hình chính thức tại Thái Lan sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt. Mazda Thái Lan hiện chưa công bố giá bán; thông tin cho rằng xe có thể có giá trên 1 triệu baht chưa được hãng xác nhận.

Sau Mazda6e, CX-6e sẽ là mẫu xe điện tiếp theo được Mazda đưa tới thị trường Thái Lan. Sự xuất hiện của mẫu SUV này cũng thu hút sự quan tâm tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.