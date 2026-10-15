Mazda CX-5 thế hệ thứ ba ra mắt tại Malaysia, dự kiến bán tại Việt Nam tháng 11

Khi mua bán ô tô đã qua sử dụng, việc đổi sang biển số định danh mới không đồng nghĩa với phải đăng kiểm lại phương tiện. Chủ xe cần thực hiện thủ tục kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thông tin biển số tại cơ sở đăng kiểm theo quy định.