Mazda CX-5 Hybrid 2027 sẽ sử dụng động cơ SkyActiv-Z hoàn toàn mới

Sau khi giới thiệu CX-5 thế hệ thứ ba, Mazda tiếp tục hé lộ kế hoạch bổ sung phiên bản hybrid cho mẫu SUV cỡ C vào năm 2027. Đây là một trong những bước đi quan trọng của hãng xe Nhật Bản nhằm mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa và tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Khác với một số mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid từ đối tác, Mazda CX-5 Hybrid 2027 sẽ sở hữu hệ truyền động do hãng tự nghiên cứu và phát triển. Mẫu xe dự kiến cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson và Toyota RAV4.

Mazda xác nhận kế hoạch ra mắt CX-5 Hybrid vào năm 2027. Ảnh: Mazda.

Mazda CX-5 thế hệ mới thay đổi toàn diện về thiết kế

Về ngoại thất, CX-5 thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Wearable Gear", kết hợp các đường nét hiện đại với bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch.

Mẫu SUV sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.775 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể tăng 115 mm, trong khi khoảng cách giữa hai trục bánh xe tăng 75 mm. Những thay đổi này giúp Mazda mở rộng không gian hành khách, đồng thời cải thiện sự thoải mái cho người ngồi ở hàng ghế sau.

Mazda CX-5 thế hệ mới. Ảnh: Mazda.

Bên trong khoang lái, Mazda theo đuổi phong cách tối giản và giảm số lượng nút bấm vật lý. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 12,9 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Hãng tích hợp nhiều chức năng điều khiển, bao gồm hệ thống điều hòa, vào màn hình trung tâm. Danh sách tiện nghi còn có ghế bọc da hoặc da lộn, sạc không dây Qi, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Thiết kế nội thất của Mazda CX-5 thế hệ mới. Ảnh: Mazda.

Động cơ SkyActiv-Z hướng tới tiết kiệm nhiên liệu

Điểm đáng chú ý nhất trên Mazda CX-5 Hybrid 2027 nằm ở động cơ đốt trong SkyActiv-Z hoàn toàn mới. Mazda phát triển khối động cơ này nhằm tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, nâng cao hiệu suất nhiệt và giảm mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành.

Hãng xe Nhật Bản hướng tới việc kết hợp động cơ SkyActiv-Z với hệ thống hybrid tự phát triển, qua đó cân bằng giữa hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khả năng vận hành.

Theo định hướng của Mazda, hệ truyền động mới sẽ duy trì trải nghiệm lái đặc trưng của thương hiệu, đồng thời cải thiện độ êm ái khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống cũng hướng tới khả năng cung cấp sức kéo linh hoạt trên đường cao tốc và phản hồi chính xác khi xe vào cua.

Mazda CX-5 Hybrid 2027 nằm ở động cơ đốt trong SkyActiv-Z hoàn toàn mới. Ảnh: Mazda.

Hiện Mazda chưa công bố thông số công suất, mô-men xoắn, dung lượng pin hay mức tiêu hao nhiên liệu chính thức của CX-5 Hybrid 2027.

Trong khi đó, CX-5 thế hệ thứ ba tại một số thị trường sử dụng động cơ e-Skyactiv-G 2.5L kết hợp hệ thống mild hybrid 24V. Cấu hình này tạo ra công suất 141 mã lực, mô-men xoắn cực đại 238 Nm và kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Việc phát triển hệ truyền động hybrid mới được kỳ vọng giúp Mazda CX-5 nâng cao khả năng cạnh tranh trước các mẫu SUV điện hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến sớm về Việt Nam

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba từng xuất hiện dưới dạng xe trưng bày vào cuối năm 2025. Theo kế hoạch dự kiến, mẫu SUV này có thể chính thức ra mắt thương mại vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ mới cũng được kỳ vọng tiếp tục lắp ráp trong nước, thay thế phiên bản hiện hành đang có giá niêm yết từ 699 đến 869 triệu đồng. Tuy nhiên, Mazda chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản CX-5 Hybrid 2027 tại Việt Nam, cũng như mức giá và thời điểm mở bán cụ thể.

Sự xuất hiện của động cơ SkyActiv-Z cùng hệ truyền động hybrid tự phát triển được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới cho Mazda CX-5, đặc biệt trong bối cảnh các hãng ô tô ngày càng chú trọng những giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.