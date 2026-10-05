Mazda CX-5 giảm giá còn 638 triệu đồng tại đại lý

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 10/2026 với cuộc đua ưu đãi tiếp tục diễn ra sôi động. Trong số các mẫu xe đang được điều chỉnh giá tại đại lý, Mazda CX-5 là một trong những cái tên đáng chú ý khi mức giảm đưa giá phiên bản tiêu chuẩn xuống ngưỡng vốn thường thuộc về các mẫu SUV hạng B. Theo thông tin tham khảo từ một đại lý Mazda tại khu vực phía Nam, CX-5 2.0L Deluxe hiện được chào bán với giá khoảng 638 triệu đồng, thấp hơn khoảng 61 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mazda CX-5.

Đây không phải lần đầu Mazda CX-5 được giảm giá mạnh trong thời gian gần đây. Trong tháng 8 và tháng 9, giá bán thực tế của phiên bản Deluxe từng được đưa xuống khoảng 659 triệu đồng. Sang tháng 10, mức giá tiếp tục được điều chỉnh, cho thấy chính sách ưu đãi dành cho CX-5 đang có xu hướng ngày càng hấp dẫn hơn. Các phiên bản cao cấp cũng đồng thời nhận được ưu đãi từ cả hãng và đại lý, với tổng giá trị khuyến mãi dao động khoảng 50-70 triệu đồng tùy phiên bản, khu vực và chính sách của từng điểm bán.

Mức giá mới của Mazda CX-5 đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh nhóm SUV hạng B. Với giá khoảng 638 triệu đồng, CX-5 bản tiêu chuẩn hiện có thể cạnh tranh trực tiếp với những phiên bản cao cấp của các mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn. Đây là lợi thế đáng kể bởi CX-5 sở hữu kích thước lớn hơn và thuộc nhóm C-SUV, trong khi khách hàng vẫn có thể tiếp cận với mức chi phí ban đầu không chênh lệch quá nhiều so với một số B-SUV.

Động thái giảm giá của Mazda CX-5 diễn ra trong bối cảnh thế hệ hiện hành đang tiến gần tới cuối vòng đời sản phẩm. Theo kế hoạch từng được THACO Auto công bố, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 11. Việc mẫu xe hiện tại liên tục được áp dụng ưu đãi mạnh trước thời điểm chuyển sang thế hệ mới có thể được xem là động thái nhằm tăng tốc độ bán hàng và giải phóng lượng xe tồn kho tại đại lý.

Mazda CX-5 thế hệ mới được kỳ vọng có nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước tổng thể và hệ truyền động. Trong đó, mẫu xe mới được cho là sẽ sử dụng động cơ 2.5L tiêu chuẩn thay cho cấu hình hiện tại. Những thay đổi về kích thước, trang bị và động cơ có thể khiến giá bán khởi điểm của thế hệ mới khó duy trì ở mức hấp dẫn như phiên bản đang được phân phối. Vì vậy, mức giảm giá hiện nay cũng mang đến cơ hội đáng chú ý cho khách hàng muốn sở hữu CX-5 thế hệ hiện tại với chi phí thấp hơn trước khi mẫu xe mới xuất hiện.

Về doanh số, Mazda CX-5 hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 10.444 chiếc, vượt đáng kể VinFast VF 7 với 7.820 xe, Ford Territory đạt 7.734 xe và Mitsubishi Destinator đạt 6.588 xe. Việc duy trì doanh số cao cùng chính sách giảm giá mạnh trong giai đoạn cuối vòng đời có thể giúp Mazda CX-5 tiếp tục củng cố vị thế trước khi thế hệ mới chính thức xuất hiện.