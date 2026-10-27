Mazda CX-5 2027 được nâng cấp những gì?

Carscoops đưa tin, Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Mỹ, nâng cấp loạt tính năng mới và cải tiến, tạo sự hấp dẫn trước các đối thủ như Toyota RAV4 hay Honda CR-V.

Mazda CX-5 2027 sẽ trang bị tiêu chuẩn AI Google Gemini và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (Ảnh: Mazda).

Ở phiên bản 2027, tất cả các biến thể của CX-5 đều nhận được phần mềm thông tin giải trí cập nhật, hỗ trợ trợ lý AI Google Gemini.

Điều này đồng nghĩa với việc giờ đây, chủ xe có thể yêu cầu trợ lý ảo trên xe thực hiện bất kỳ thao tác nào tương tự như trên điện thoại hỗ trợ Google, trong khi vẫn giữ mắt tập trung an toàn nhìn đường và xung quanh.

Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản Mazda CX-5 2027 sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, giúp việc lái xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trở nên an toàn hơn.

Tuy nhiên, hệ truyền động của xe giữ nguyên, vẫn sử dụng khối động cơ 2.5L sản sinh công suất 187 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Không gian nội thất Mazda CX-5 2027 (Ảnh: Mazda).

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Kiểm soát hành trình bằng radar (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ đọc biển báo giao thông và giới hạn tốc độ, hỗ trợ phanh khi lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù cùng hệ thống giám sát sự tập trung của tài xế.

Mazda CX-5 có giá khởi điểm từ 31.485 USD (đã bao gồm phí giao xe) cho phiên bản tiêu chuẩn 2.5 S Select.

Nâng cấp lên bản S Preferred, Mazda CX-5 sẽ bổ sung thêm bộ mâm 19 inch, trong khi các bản Premium và Premium Plus mang đến những tiện nghi sang trọng như ghế bọc da và cốp mở điện. Đối với phiên bản cao cấp nhất S Premium Plus, mức giá dự kiến sẽ từ 40.935 USD.