Mazda CX-5 2027 bổ sung công nghệ mới, giá quy đổi từ 775 triệu đồng

Mazda CX-5 2027 cũng chưa được coi là bản nâng cấp facelift mà chỉ đơn giản là được bổ sung thêm công nghệ, tiện ích nhằm tăng trải nghiệm cho người dùng.

Cụ thể, tất cả phiên bản tại thị trường Mỹ đều bắt đầu được tích hợp trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) Google Gemini cho hệ thống thông tin, giải trí.

Thiết kế CX-5 2027 không có thay đổi nào đáng chú ý so với bản tiền nhiệm - Ảnh: Mazda

Điểm nhấn của bản cập nhật này là khả năng cho phép người lái thực hiện các câu lệnh thoại phức tạp, tương tự khi sử dụng trên điện thoại thông minh, giúp tập trung tối đa vào việc điều khiển xe.

Động thái nâng cấp cho Mazda CX-5 2027 nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc crossover cỡ đang bán chạy tại Mỹ như Toyota RAV4 hay Honda CR-V.

Hệ truyền động của CX-5 2027 cũng được giữ nguyên - Ảnh: Mazda

Hệ truyền động của CX-5 2027 vẫn giữ nguyên với việc sử dụng máy xăng Skyactiv-G 2.5, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên. Khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, động cơ này sản sinh công suất cực đại 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đáng chú ý là toàn bộ phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Thiết kế của Mazda CX-5 2027 cũng hầu như không có điều chỉnh nào đáng kể so với bản tiền nhiệm. Chỉ có một số chi tiết thay đổi nhẹ như bộ mâm hợp kim 19 inch, ghế bọc da và cửa cốp chỉnh điện.

Trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo Google Gemini cho hệ thống thông tin, giải trí là nâng cấp đáng chú ý nhất trên CX-5 2027- Ảnh: Mazda

Thay vào đó, các trang bị an toàn được hãng xe Nhật Bản chú trọng hơn. Mazda CX-5 2027 sở hữu danh sách tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hệ thống hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và giới hạn tốc độ, hỗ trợ phanh sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, giám sát điểm mù và hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung.

Mẫu xe được phân phối tại thị trường Mỹ với 5 phiên bản. Giá bán lẻ của phiên bản tiêu chuẩn ở mức 30.000 USD chưa bao gồm chi phí vận chuyển, tương đương 775 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá 38.900 USD, quy đổi khoảng 1,005 tỷ đồng.