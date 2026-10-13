Mazda CX-5 2026 mở bán tại Malaysia, không có hybrid, giá gần 1,1 tỷ đồng

Mazda Malaysia cho biết sẽ bán song song cả CX-5 thế hệ mới lẫn các bản cũ. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dự kiến sẽ ra mắt thêm các phiên bản lắp ráp tại Malaysia vào năm 2027.

Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của CX-5 2026 là kích thước lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Xe có chiều dài tổng thể 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm và trục cơ sở 2.815 mm. Như vậy, chiều dài xe đã tăng thêm đến 115 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 20 mm và trục cơ sở cũng dài thêm 115 mm.

Ngoại thất Mazda CX-5 2026 có nhiều điểm mới so với thế hệ trước - Ảnh: Paultan

Kích thước này của Mazda CX-5 thế hệ thứ ba tương đương với Honda CR-V và Ford Territory, nhỉnh hơn chút ít so với Hyundai Tucson và Kia Sportage.

Ngoại thất CX-6 mới vẫn tuân thủ ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng cải tiến theo ý tưởng "Wearable Gear". Phần đầu xe thay đổi với cụm lưới tản nhiệt viền đen nối liền với cụm đèn pha lớn thay vì 7 điểm ở thế hệ trước. Đèn pha LED thiết kế kiểu phân tầng kết hợp với đèn định vị ban ngày. Cản trước cho cảm giác khoẻ khoắn hơn nhờ các hốc gió giả ở hai góc kết hợp hốc hút gió trung tâm kích thước lớn.

Do chiều dài tổng thể tăng thêm đáng kể nên nhìn từ bên hông, thân xe CX-5 2026 ít dốc hơn, đường mái cũng dài hơn.

Kích thước Mazda CX-5 2026 mở rộng đáng kể - Ảnh: Paultan

Phần đuôi xe trang bị cụm đèn hậu kéo dài vào cửa cốp và kết nối với tên thương hiệu "Mazda", ít nhiều tương đồng với CX-60. Cản sau cũng được làm mới với phần ốp đen cỡ lớn hình khối đi kèm ống xả kép.

Nếu như ngoại thất chỉ điều chỉnh một số chi tiết thiết kế thì nội thất Mazda CX-5 đã có những nâng cấp rõ nét. Khoang lái được cắt giảm đa số các phím bấm vật lý, bao gồm cả núm xoay điều khiển trung tâm và hệ thống điều hoà, để chuyển sang dạng cảm ứng. Núm xoay điều khiển trung tâm bị loại bỏ.

Theo đó, đa số các chức năng điều khiển đều được tích hợp vào màn hình cảm ứng đặt nổi trên mặt táp-lô. Tuy nhiên, phiên bản CX-5 2026 tại Malaysia chỉ sử dụng màn hình kích thước 12,9 inch, nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 15,6 inch tại một số thị trường khác. Màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống giải trí có dàn âm thanh 12 loa Bose.

Thiết kế khoang lái Mazda CX-5 2026 tại thị trường Malaysia - Ảnh: Paultan

Các tiện nghi đáng chú ý khác có hệ thống điều hoà tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng thông gió và nhớ vị trí, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và đèn viền nội thất.

Bản mới CX-5 2026 tại thị trường Malaysia vẫn trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.5 quen thuộc, công suất cực đại 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 257 Nm. Như vậy, mẫu gầm cao cỡ C không có tuỳ chọn truyền động hybrid như tại Nhật Bản và Philippines.

Về an toàn, Mazda CX-5 2026 trang bị 7 túi khí tiêu chuẩn, camera 360 độ đi kèm chế độ nhìn xuyên gầm. Gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được tích hợp đầy đủ, trong đó có các tính năng quan trọng như đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo giữ làn, giám sát người lái, ga tự động và phanh tự động.

Không gian hàng ghế phía sau rộng rãi - Ảnh: Paultan

Tại Malaysia, Mazda CX-5 2026 chỉ có phiên bản 2.5G High. Mẫu xe được chia thành 2 tùy chọn có hoặc không có cửa sổ trời toàn cảnh. Giá bán của hai bản này lần lượt là 168.510,4 RM và 171.510,4 RM, tương đương 1,068 tỷ và 1,087 tỷ đồng.

Mazda CX-5 đang bán tại thị trường Việt Nam vẫn thuộc thế hệ thứ hai. Dự kiến thế hệ hoàn toàn mới của CX-5 sẽ được Thaco Auto trình làng cuối năm nay, đồng thời có thể cũng vẫn sẽ bán song song các phiên bản thuộc thế hệ trước.

Mặc dù đã đi đến cuối vòng đời song Mazda CX-5 vẫn đang là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Sức hút này chủ yếu đến từ mức giá bán lẻ thuộc diện thấp nhất phân khúc. Mẫu xe đang có giá bán lẻ khuyến nghị từ 699 - 869 triệu đồng.

Số liệu thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy thứ 9 trong Top 10 ô tô đắt khách nhất tháng 9/2026, đạt sản lượng bán hàng 1.449 chiếc. Cộng dồn quý 3/2026, Mazda CX-5 đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 10 ô tô bán chạy, đạt 3.770 chiếc.