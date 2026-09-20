Mazda CX-30 bản Luxury và Premium: Đánh giá thông số kỹ thuật và giá lăn bánh tháng 9/2026

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc B+, được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn, phong cách thể thao và mức giá tiếp cận dễ dàng hơn so với đàn anh CX-5. Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-30 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản tùy chọn cùng ba gam màu ngoại thất: đỏ, xanh và trắng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos hay Honda HR-V.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-30

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda CX-30 cập nhật trong tháng 9/2026:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế KODO và diện mạo thể thao

Mazda CX-30 được phát triển theo triết lý thiết kế KODO mới, vận dụng quan điểm mỹ thuật tối giản “Less is more”. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 175 mm, mang lại bán kính vòng quay tối thiểu ở mức 5,3 m linh hoạt trong đô thị.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp logo 3D nổi bật, nối liền cụm đèn pha LED thanh mảnh bằng đường viền mạ crôm sáng bóng. Thân xe dập nổi các đường gân cơ bắp kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch tạo hình cánh hoa 5 chấu kép. Khu vực cột D vuốt dài về sau theo phong cách coupe, đồng thời tối ưu hóa không gian cho khoang hành lý. Phía sau, cụm đèn hậu elip công nghệ LED được bố trí đối xứng nhằm tôn lên nét vững chãi, bề thế của một mẫu SUV đô thị.

Khoang nội thất tinh chỉnh hiện đại và tiện nghi

Không gian bên trong Mazda CX-30 được hoàn thiện chỉn chu với ghế ngồi bọc da cao cấp cùng đường chỉ khâu tương phản. Trung tâm bảng táp-lô bố trí màn hình thông tin giải trí 8,8 inch, hỗ trợ đa dạng kết nối như Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB và Radio.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các chi tiết kim loại và nút bấm điều khiển thuận tiện. Các tiện ích nổi bật khác trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau đóng/mở điện, màn hình hiển thị kính lái HUD màu và gương chiếu hậu chống chói tự động có nhớ vị trí.

Hiệu năng vận hành từ động cơ Skyactiv-G 2.0L

Cả hai phiên bản Mazda CX-30 đều được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, phun xăng trực tiếp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh truyền qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Để nâng cao trải nghiệm cầm lái, xe tích hợp chế độ lái thể thao (Sport Mode), hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và tính năng ngắt động cơ tạm thời i-stop giúp tiết kiệm nhiên liệu. Khung gầm sử dụng hệ thống treo trước độc lập MacPherson với thanh cân bằng và treo sau dạng thanh xoắn, đi kèm phanh đĩa trước tản nhiệt và phanh đĩa đặc phía sau.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Mazda CX-30

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense

Phiên bản cao cấp Premium sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense bao gồm: cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), kiểm soát hành trình tích hợp radar (MRCC), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thông minh trước (SBS), điều chỉnh chế độ đèn pha tự động (HBC) và mở rộng góc chiếu theo góc đánh lái (AFS).

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên cả hai bản bao gồm 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và cân bằng điện tử (DSC).

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda CX-30 tạo ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình thanh lịch, khoang nội thất vật liệu cao cấp và hàm lượng công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc B+. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số điểm trừ như mức giá bán tương đối cao, dải ốp nhựa bảo vệ thân xe chiếm diện tích lớn và không gian hàng ghế thứ hai có phần hạn chế đối với những hành khách có chiều cao trên 1,70 m.