Mazda CX-30 2026 bản Luxury và Premium: Giá lăn bánh từ 771 triệu đồng cùng loạt trang bị

Được định vị nằm giữa CX-3 và CX-5, Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc B+ hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về mặt thẩm mỹ và tiện nghi. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium cùng 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất: đỏ, xanh và trắng. Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Kona và Honda HR-V.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-30

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của Mazda CX-30 đối với từng phiên bản tại các khu vực:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của xe.

Ngôn ngữ thiết kế KODO và kích thước tổng thể

Mazda CX-30 mang phong cách thiết kế KODO thế hệ mới, vận dụng triết lý mỹ thuật tối giản “Less is more” nhằm tạo nên diện mạo hiện đại và năng động. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.655 mm và khoảng sáng gầm ở mức 175 mm, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trong phố với bán kính vòng quay tối thiểu 5,3 m.

Phần đầu xe gây ấn tượng với logo Mazda dạng 3D đặt ngay trung tâm lưới tản nhiệt vân tổ ong, bao bọc bởi đường viền crôm kéo dài sang cụm đèn pha LED. Dọc thân xe là những đường dập nổi mềm mại kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 18 inch tạo hình cánh hoa 5 chấu kép. Khu vực cột D vuốt dốc về phía sau mang hơi hướng coupe, vừa tạo điểm nhấn thể thao vừa tối ưu không gian chứa đồ. Đuôi xe áp dụng triết lý đối xứng với cụm đèn hậu LED dạng elip đặc trưng.

Không gian nội thất cao cấp và tiện nghi

Khoang cabin của Mazda CX-30 được hoàn thiện chỉn chu với ghế ngồi bọc da cao cấp kết hợp đường chỉ khâu tương phản. Trung tâm bảng táp-lô bố trí màn hình thông tin giải trí kích thước 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, Radio và Bluetooth.

Vô-lăng là loại 3 chấu bọc da tích hợp chi tiết kim loại và đầy đủ các phím điều khiển chức năng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện ích như: điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau đóng/mở điện, màn hình hiển thị kính lái HUD màu và gương chiếu hậu chống chói tự động có nhớ vị trí.

Khả năng vận hành với động cơ Skyactiv-G 2.0L

Cả hai phiên bản của Mazda CX-30 đều sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L (dung tích 1.988 cc), phun xăng trực tiếp. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Sức mạnh truyền xuống hệ dẫn động cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe tích hợp chế độ lái thể thao (Sport Mode), hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop nhằm nâng cao cảm giác lái cũng như tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense

Phiên bản cao cấp Mazda CX-30 2.0L Premium được trang bị gói hỗ trợ an toàn i-Activsense với hàng loạt tính năng hiện đại như: cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar (MRCC), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS), đèn pha thích ứng tự động (HBC) và mở rộng góc chiếu theo góc đánh lái (AFS).

Bên cạnh gói công nghệ tiên tiến, các trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản bao gồm 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đánh giá chung

Mazda CX-30 ghi điểm nhờ ngôn ngữ thiết kế bắt mắt, không gian nội thất sang trọng tiệm cận xe cao cấp và danh sách trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc. Tuy vậy, giá niêm yết còn ở mức khá cao so với mặt bằng chung, viền ốp nhựa đen lớn quanh thân xe và không gian hàng ghế thứ hai tương đối hạn chế đối với người có chiều cao trên 1,7 m là những điểm người dùng cần cân nhắc.