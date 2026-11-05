Mazda 3 2027 tiếp tục được trang bị số sàn 6 cấp

Theo Mazda, mẫu hatchback nhỏ gọn của hãng sẽ tiếp tục cung cấp hộp số sàn sáu cấp trên bản hatchback 2.5 S Premium Plus, những người mua phiên bản này sẽ nhận được thêm một vài tiện nghi hơn so với bản số tự động.

Giá khởi điểm 31.950 USD hoặc 33.265 USD nếu tính thêm phí vận chuyển 1.315 USD. Mức giá này cao hơn 300 USD so với phiên bản Premium trang bị hộp số sàn trước đó.

Mazda 3 hatchback 2.5 S Premium Plus sử dụng hộp số sàn kết hợp với động cơ bốn xi-lanh 2.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 186 mã lực (Ảnh: Carscoops).

Tuy vậy, những khách hàng muốn bản hộp số sàn sẽ không thể sử dụng hệ dẫn động bốn bánh và cũng không thể có động cơ tăng áp cho phiên bản này. Đây có lẽ là điều tiếc nuối cho những ai yêu thích cảm giác lái mạnh mẽ và thường xuyên di chuyển trên đường trường.

Mazda 3 hatchback 2.5 S Premium Plus sử dụng hộp số sàn kết hợp với động cơ bốn xi-lanh 2.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 186 mã lực (139 kW) và mô-men xoắn 186 lb-ft (252 Nm). Với trang bị hệ dẫn động này sẽ giúp Mazda 3 MT hoạt động tốt trong hầu hết mọi điều kiện, ngoại trừ việc vượt xe ở tốc độ cao trên đường cao tốc.

Mazda 3 2027 sẽ bổ sung một vài cải tiến cho khoang nội thất. Cụ thể, phiên bản Premium Plus hatchback được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch với chức năng cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng sưởi ấm. Màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD), đèn pha thích ứng tự động xoay theo góc cua và hệ thống đèn LED đặc trưng phía trước và phía sau cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Nhìn chung, Mazda 3 được cải thiện về trang bị tiêu chuẩn. Apple CarPlay và Android Auto không dây giờ đây được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Select Sport. Trong khi phiên bản Preferred bổ sung thêm tính năng sạc điện thoại không dây.

Phiên bản hatchback Preferred có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh với giá 29.990 USD. Tuy nhiên phí vận chuyển đẩy giá khởi điểm thực tế lên 31.305 USD.

Đáng chú ý, phiên bản Base 2.5 S sẽ ngừng bán. Điều đó khiến phiên bản Select Sport với giá 27.040 USD trở thành phiên bản khởi điểm mới và cao hơn khoảng 1.390 USD so với năm 2026.

Khách hàng mua sedan có thể giữ nguyên phiên bản 2.5 S cơ bản, hiện có giá 24.750 USD, và bổ sung thêm phiên bản Premium AWD với nội thất bọc da và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Các mẫu xe trang bị động cơ tăng áp đứng đầu dòng sản phẩm với giá 37.040 USD.