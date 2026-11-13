Mazda 2 khai tử, nhường chỗ cho mẫu xe mới

Carscoops đưa tin, Mazda Nhật Bản đã xác nhận Mazda 2 sẽ ngừng sản xuất và thay thế bằng một dòng xe khác. Theo Mazda, mẫu xe sẽ bị thay thế bằng mẫu xe gầm cao CX-3 thế hệ tiếp theo, hợp nhất hai dòng xe thành một.

Mazda 2 sẽ ngừng sản xuất để nhường chỗ cho CX-30 thế hệ mới (Ảnh: Carscoops).

Xác nhận này nằm trong Báo cáo Tích hợp năm 2026 của Mazda, hiện chỉ mới phát hành bản tiếng Nhật.

Trong tài liệu PDF chính thức, Giám đốc Công nghệ (CTO) Ryuichi Umeshita đã phác thảo lộ trình chuyển đổi cho các dòng sản phẩm phổ thông của hãng: "Vào năm 2027, chúng tôi dự kiến giới thiệu Mazda CX-3 thế hệ mới, được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan dành cho thị trường Nhật Bản và khu vực ASEAN. Mẫu xe này sẽ mở rộng giá trị của Mazda với vai trò là dòng xe khởi điểm của kỷ nguyên mới, thay thế cho Mazda 2".

Thế hệ tiếp theo của CX-3 từng được xác nhận trong báo cáo tài chính giữa năm của Mazda hồi tháng 8/2026, dù trước đó hãng đã hé lộ các bản phác thảo chính thức về một mẫu crossover cỡ nhỏ từ tháng 2/2025.

Báo cáo mới nhất tiết lộ xe sẽ được trang bị hệ truyền động mild-hybrid, mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết về dung tích động cơ và công suất vẫn đang được giữ kín.

Tương tự thế hệ hiện hành, CX-3 mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) sau khoản đầu tư trị giá 5 tỷ baht (khoảng 150 triệu USD).

Mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ được bán ra tại Nhật Bản, khu vực ASEAN và nhiều thị trường toàn cầu khác. Châu Âu cũng là một điểm đến tiềm năng, trong khi khu vực Bắc Mỹ nhiều khả năng vẫn giữ mẫu CX-30 lớn hơn làm dòng xe khởi điểm trong danh mục sản phẩm của Mazda.

Bên cạnh đó đầu năm 2026, các tài liệu rò rỉ từ Nhật Bản cho thấy Mazda đang có kế hoạch chấm dứt sản xuất cả Mazda 2 và CX-3 hiện hành trước khi năm 2026 khép lại.

Bất chấp việc Mazda 2 sắp ngừng bán trên toàn cầu, chi nhánh của hãng tại Úc vẫn quyết tâm duy trì mẫu xe này tại các đại lý trong nước.

Theo trang tin Drive, người phát ngôn của Mazda Úc cho biết doanh số của Mazda 2 tại thị trường này sẽ tiếp tục "kéo dài trong tương lai", đồng nghĩa với việc xe vẫn được bán chừng nào nguồn cung phân bổ từ nhà máy còn cho phép.

Bên cạnh thông tin về bộ đôi hatchback và crossover cỡ nhỏ, Báo cáo Tích hợp mới nhất của Mazda cũng vạch ra chiến lược "Quản trị giá trị thương hiệu" hướng tới năm 2035.

Hãng xe Nhật Bản sẽ tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đội ngũ nhân sự và tổ chức, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, tạo ra những tác động tích cực cho xã hội và môi trường, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu.