Maybank làm cổ đông lớn tại ABBank với 12,14% vốn

Sơ đồ giá cổ phiếu ABB trên UPCoM.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (mã ABB-UPCoM) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên và người có liên quan - tính đến thời điểm 28/8/2026.

Theo đó, ABBank có 18 cổ đông sở hữu trên 1% vốn, gồm 4 tổ chức và 14 cá nhân - trong nhóm cổ đông tổ chức, có Maybank là cổ đông tổ chức lớn nhất tại ABBank với tỷ lệ sở hữu 12,144%, tương ứng 195.136.084 cổ phiếu; tiếp đến Tập đoàn Geleximco - CTCP đứng thứ 2 với tỷ lệ 9,466% - tương ứng 152.103.991 cổ phiếu; CTCP Glexhomes nắm giữ 3,279% và CTCP Chứng khoán An Bình nắm giữ 2,567%.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, công ty ghi nhận có bà Vũ Thị Hải Yến nắm giữ nhiều nhất với 4,08% vốn điều lệ ABBank; bà Kiều Thị Liễu sở hữu 3,407%; bà Vũ Thị Minh Phương nắm giữ 2,576%....người sở hữu ít nhất là ông Trần Quốc Huy nắm giữ 1,014% tại ABB.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ 16.068 tỷ đồng lên tối đa 26.833 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 67%.

Theo phương án được chấp thuận, ABBank sẽ tăng vốn thông qua 3 hình thức gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 8.034 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu thưởng trị giá hơn 1.928 tỷ đồng; chào bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP với giá trị hơn 803 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, ABB ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đã kiểm toán tăng 110% từ 1.151 tỷ đồng lên 2.412 tỷ đồng là do thu nhập lãi thuần tăng 367 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tăng 16%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 470 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tăng 1237% và lãi thuần từ hoạt động khác tăng 675 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tăng 63%.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 16/9, giá cổ phiếu tăng lên 17.400 đồng/cổ phiếu, tăng gần 40% kể từ đầu năm.