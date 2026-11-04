May Việt Tiến (VGG): Lãi ròng 9 tháng vượt kế hoạch cả năm, hàng tồn kho vượt mốc 2.000 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực, sớm hoàn thành chỉ tiêu cả năm

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG) ghi nhận doanh thu thuần gần 2.889 tỷ đồng trong quý 3 năm 2026, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng doanh thu kết hợp với giá vốn được kiểm soát tốt giúp lợi nhuận gộp đạt gần 303 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13%. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được cải thiện từ mức 10% của cùng kỳ lên 10,5%. Ban lãnh đạo công ty cho biết sự khởi sắc của doanh thu xuất phát từ việc ký kết được nhiều đơn hàng mới trên thị trường.

Cùng với sự đi lên của lợi nhuận gộp, công tác tiết giảm chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lợi nhuận ròng. Chi phí bán hàng giảm 5% xuống còn 105 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4% xuống gần 59 tỷ đồng. Ở hoạt động tài chính, chi phí cũng được cắt giảm 33% về mức hơn 11 tỷ đồng. Dù doanh thu hoạt động tài chính giảm 76% còn hơn 9 tỷ đồng do hao hụt lãi chênh lệch tỷ giá, phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết lại tăng 3% lên gần 31 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố thu chi, May Việt Tiến báo lãi ròng quý 3 gần 134 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của May Việt Tiến gần như đi ngang ở mức gần 7.918 tỷ đồng. Dù doanh thu không biến động mạnh, lợi nhuận gộp vẫn tăng 5% lên gần 850 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt hơn 359 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 15% so với 9 tháng năm 2025. Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 76% chỉ tiêu doanh thu và chính thức vượt 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm khi vẫn còn một quý phía trước.

Hàng tồn kho phình to, Uniqlo chiếm tỷ trọng lớn trong khoản phải thu

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của May Việt Tiến đạt hơn 6.507 tỷ đồng, mở rộng 11% so với thời điểm đầu năm. Sự dịch chuyển đáng chú ý nhất trên bảng cân đối kế toán nằm ở cơ cấu tài sản ngắn hạn. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% còn hơn 561 tỷ đồng, nhưng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng vọt từ gần 123 tỷ đồng lên hơn 734 tỷ đồng, toàn bộ đều là tiền gửi có kỳ hạn. Khối lượng hàng tồn kho cũng ghi nhận mức tăng 39% lên hơn 2.004 tỷ đồng, chiếm tới 39% tổng cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty. Trong khi đó, giá trị tài sản cố định tiếp tục duy trì sự ổn định ở mức gần 566 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại với hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận sự thu hẹp 19%, lùi về mức gần 1.544 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ hơn 1.813 tỷ đồng xuống còn gần 1.487 tỷ đồng. Khách hàng chiếm tỷ trọng công nợ lớn nhất của May Việt Tiến hiện nay là thương hiệu thời trang Uniqlo với số dư phải thu hơn 652 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn cũng được thu hẹp từ mức hơn 102 tỷ đồng xuống còn hơn 60 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 3.824 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Gần như toàn bộ số nợ này là các khoản nợ ngắn hạn với giá trị hơn 3.792 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 19% lên mức gần 2.484 tỷ đồng. Chủ nợ thương mại lớn nhất là South Island Garment, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang phục thể thao thuộc sở hữu của Magni Tech Industries Berhad, đồng thời là một trong những cổ đông lớn của Việt Tiến, với dư nợ chiếm hơn 1.048 tỷ đồng. Các đối tác lớn khác bao gồm Công ty Cổ phần May Vĩnh Tiến với gần 246 tỷ đồng và Công ty Cổ phần May Việt Tân với 218 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 10% so với đầu năm, đạt mức hơn 2.683 tỷ đồng.