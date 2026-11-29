Tại Nhà văn hóa thôn Lương Bằng, đồng chí Ma Ngọc Quyết, Bí thư Chi bộ thôn đang tranh thủ sử dụng máy vi tính xử lý công việc. Trước đây, việc soạn thảo văn bản và thực hiện các nhiệm vụ của thôn gặp nhiều bất tiện khi thiếu thiết bị. “Nay có máy vi tính tại chỗ, cán bộ thôn chủ động hơn trong công việc và cũng thuận lợi rất nhiều”, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Lương Bằng chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Thương, thôn Đồng Tâm, xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) đọc tin tức từ máy vi tính được trao tặng thôn.

Ở thôn Đồng Tâm, nơi có hơn 150 hộ đồng bào dân tộc Dao và Tày sinh sống, chiếc máy vi tính còn phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân. Bà con có thể đọc báo điện tử để cập nhật tin tức, tìm hiểu những vấn đề quan tâm. Thiết bị cũng giúp người dân tra cứu thông tin về văn hóa; tìm hiểu các điệu múa truyền thống, phục vụ việc tập luyện văn nghệ tại thôn. Chị Hoàng Thị Thương, người dân thôn Đồng Tâm cho biết: “Từ khi có máy vi tính, người dân trong thôn có điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Xem qua điện thoại nhỏ nên cũng khó, vì thế khi có máy vi tính, bà con vui lắm”.

Việc trang bị máy vi tính xuất phát từ nhu cầu thực tế ở cơ sở. Ngay sau hội nghị tập huấn dành cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận ngày 14-7-2026, xã Nghĩa Tá tổ chức bàn giao 12 máy vi tính cho 12 thôn, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Theo đồng chí Hà Duy Thái, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Tá, để thiết bị phát huy hiệu quả, xã tổ chức hướng dẫn các thao tác cơ bản theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, phù hợp với khả năng sử dụng công nghệ của từng người. Có máy vi tính mới là bước đầu, điều quan trọng là cán bộ biết sử dụng thiết bị phục vụ công việc hằng ngày, từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử. Việc tiếp tục hướng dẫn, thực hành và duy trì sử dụng thiết bị sẽ góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống vùng cao, để chuyển đổi số bắt đầu từ chính những công việc thường ngày ở cơ sở.