Mây tre đan Hà Nội tìm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu

Sản phẩm làng nghề khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế

Với lợi thế về nghề truyền thống, nguồn nguyên liệu tự nhiên và đội ngũ lao động có tay nghề, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế. Trong đó, mây tre đan là một trong những nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh nhờ mẫu mã đa dạng, tính thẩm mỹ cao và phù hợp với xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Mây tre đan là một trong những nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh nhờ mẫu mã đa dạng, tính thẩm mỹ cao và phù hợp với xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc Công ty TNHH Mây, tre đan xuất khẩu Hiền Lương cho biết, sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, Ấn Độ. “Sắp tới, doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường Ba Lan, Trung Đông và một số thị trường khác” - bà Nguyễn Thị Lương thông tin.

Từ kinh nghiệm xuất khẩu tại nhiều thị trường, theo bà Nguyễn Thị Lương, mỗi thị trường có nhu cầu và yêu cầu khác nhau về mẫu mã, kích thước, chất lượng sản phẩm. Từ những mặt hàng đan lát đơn giản, làng nghề Phú Túc (nay là làng nghề Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP. Hà Nội) đã phát triển hơn 5.000 mẫu sản phẩm, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

Hoạt động sản xuất mây tre đan cũng góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ngoài công nhân làm việc trực tiếp tại xưởng, các doanh nghiệp còn tổ chức sản xuất thông qua mạng lưới hộ gia đình nhận gia công sản phẩm. Phương thức này giúp tận dụng lao động tại chỗ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đoàn Kết 1 cho biết, các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hiện cũng xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản.

Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam có khả năng tiếp cận những thị trường yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã. Đặc biệt, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quan hệ thương mại, tiếp cận khách hàng và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Đối với hàng thủ công mỹ nghệ, lợi thế còn nằm ở sự đa dạng về nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất và khả năng tạo ra những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa. Các mặt hàng mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, đồ gỗ mỹ nghệ có thể phục vụ nhiều phân khúc thị trường, từ đồ gia dụng đến sản phẩm trang trí nội thất.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu, doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn môi trường. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đến quảng bá, kết nối giao thương và tiếp cận thông tin thị trường.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ từ 200 - 300 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn xuất khẩu tham gia hội chợ quốc tế chuyên ngành tại nước ngoài.

Đẩy mạnh khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu

Nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6069/QĐ-UBND, phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình xác định mục tiêu tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thích ứng với tiêu chuẩn thị trường quốc tế, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu; trong đó ưu tiên những doanh nghiệp có lợi thế về thị trường xuất khẩu.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là hơn 437 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường là những nội dung được chú trọng.

Theo chương trình, Hà Nội sẽ tổ chức 5 kỳ Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow), quy mô mỗi kỳ từ 500 - 600 gian hàng. Mỗi kỳ hội chợ dự kiến mời khoảng 500 - 700 nhà nhập khẩu nước ngoài và khách quốc tế đến tham quan, giao dịch, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác và ký kết hợp đồng xuất khẩu.

Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ từ 200 - 300 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn xuất khẩu tham gia hội chợ quốc tế chuyên ngành tại nước ngoài, định hướng vào các thị trường như: Đức, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và một số nước thuộc nhóm EU, G7.

Cùng với đó, hỗ trợ từ 120 - 150 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Lifestyle Vietnam tổ chức hằng năm tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm trực tiếp với nhà nhập khẩu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng, tiếp cận những xu hướng thiết kế mới và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu.

Bên cạnh xúc tiến thương mại, Hà Nội còn đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 150 - 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 100 - 150 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu và phát triển sản phẩm.

Đối với hoạt động sản xuất, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 65 - 70 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới; hỗ trợ 50 - 60 cơ sở áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến.

Đây là những nội dung hỗ trợ cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất và cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, Chương trình khuyến công Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 còn chú trọng khuyến khích sản xuất sạch hơn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những định hướng này phù hợp với yêu cầu ngày càng cao từ các nhà nhập khẩu quốc tế, nhất là tại những thị trường quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

Việc triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030 sẽ góp phần giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội tận dụng tốt hơn cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế, duy trì thị trường truyền thống và tìm kiếm thêm những khách hàng xuất khẩu mới.