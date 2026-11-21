Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa chứng minh được lợi thế rõ rệt về tốc độ và chi phí so với máy tính truyền thống.

Theo giới chuyên gia, máy tính lượng tử sẽ không thay thế máy tính thông thường mà chủ yếu đóng vai trò bổ trợ, trong khi việc ứng dụng rộng rãi còn phụ thuộc vào những tiến bộ về phần cứng và hiệu quả kinh tế thực tế.

Siêu máy tính lượng tử của Google. Ảnh: Google

Theo ông Lionel Martellini, Giám đốc Viện Lượng tử thuộc Trường Kinh doanh EDHEC tại Nice (Pháp), hệ sinh thái công nghệ lượng tử đã hình thành tương đối đầy đủ, song vẫn cần thêm thời gian để phát triển phần cứng và tìm kiếm các ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

EDHEC hiện là trường kinh doanh đầu tiên và duy nhất có viện nghiên cứu chuyên về công nghệ lượng tử. Viện được thành lập nhằm kết nối các doanh nghiệp phát triển công nghệ với những ngành có nhu cầu ứng dụng, đặc biệt là lĩnh vực tài chính. Ông Martellini cho biết công nghệ lượng tử không chỉ bao gồm máy tính lượng tử mà còn có truyền thông lượng tử và các loại cảm biến có độ chính xác cao. Trong khi máy tính lượng tử vẫn đang được hoàn thiện, một số loại cảm biến lượng tử đã có thể đưa vào sử dụng.

Theo chuyên gia này, máy tính lượng tử không được thiết kế để thay thế máy tính thông thường. Thay vào đó, hai loại thiết bị sẽ phối hợp trong cùng một quy trình xử lý. Máy tính truyền thống tiếp tục đảm nhiệm các công việc phổ biến, còn máy tính lượng tử được sử dụng để giải quyết một số bài toán đặc biệt phức tạp.

Y tế và khoa học vật liệu được đánh giá là những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng sớm. Trong nghiên cứu và phát triển thuốc, máy tính lượng tử có thể hỗ trợ mô phỏng, đánh giá số lượng lớn phân tử để tìm kiếm những hợp chất có hiệu quả điều trị cao hơn và ít gây tác dụng phụ cho bệnh nhân.

Trong công nghiệp, công nghệ này có thể được ứng dụng để thiết kế các loại vật liệu mới phục vụ ngành hàng không vũ trụ, cải tiến chất bán dẫn và nâng cao hiệu suất pin.

Một lĩnh vực khác chịu tác động đáng kể từ sự phát triển của máy tính lượng tử là an ninh mạng. Thuật toán Shor, do nhà toán học Peter Shor thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, về lý thuyết có khả năng phá vỡ một số phương pháp mã hóa hiện được sử dụng để bảo vệ các giao dịch tài chính và thông tin cá nhân. Nguy cơ này đặt ra yêu cầu phát triển và chuẩn bị các giải pháp bảo mật mới trước khi máy tính lượng tử đạt đủ năng lực để được ứng dụng rộng rãi.

Trong lĩnh vực logistics, máy tính lượng tử có thể hỗ trợ giải quyết các bài toán tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, phân bổ phương tiện và tổ chức hoạt động vận tải. Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã từng mua máy tính lượng tử của công ty công nghệ Pháp Pasqal, trong đó một trong những mục tiêu quan trọng là ứng dụng công nghệ này vào hoạt động logistics.

Mặc dù các nguyên mẫu máy tính lượng tử đã đi vào hoạt động, công nghệ này vẫn chưa đủ năng lực xử lý những bài toán quy mô lớn và chưa chứng minh được ưu thế rõ rệt về tốc độ hoặc chi phí so với máy tính truyền thống. Đây được xem là trở ngại lớn đối với quá trình thương mại hóa trên diện rộng.

Trong thời gian tới, ngành công nghiệp này cần tập trung giải quyết hai vấn đề chính: tiếp tục nâng cao năng lực phần cứng và xác định những ứng dụng có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế thực sự. Theo đó, triển vọng phát triển của công nghệ lượng tử không chỉ phụ thuộc vào việc chế tạo những máy tính có năng lực xử lý mạnh hơn, mà còn ở khả năng tìm ra các bài toán cụ thể mà công nghệ này có thể giải quyết hiệu quả hơn so với những phương pháp hiện có.