Máy tính bảng xuất xưởng giảm 23% quý III, Apple và Samsung đi xuống vì thiếu hụt linh kiện

Lượng máy tính bảng xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III chỉ đạt khoảng 32 triệu chiếc, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Omdia, đây là mức thấp nhất trong gần 3 năm. Các chuyên gia dự báo thị trường khó phục hồi trước năm 2028.

Nhu cầu tiêu dùng suy yếu cùng nguồn cung linh kiện bị thắt chặt là hai yếu tố chính kéo thị trường đi xuống. Ngay cả những thương hiệu lớn như Apple và Samsung cũng không đứng ngoài xu hướng này.

Ba quý liên tiếp đi xuống, Trung Đông, Trung Quốc và Tây Âu chịu tác động nặng nhất

Theo Omdia, Trung Đông, Trung Quốc và Tây Âu là những khu vực sụt giảm sâu hơn mặt bằng chung. Đây cũng không phải lần đầu thị trường ghi nhận kết quả tiêu cực trong năm nay. Sau khi giảm 10% ở quý II, lượng máy tính bảng xuất xưởng tiếp tục lao dốc với mức giảm hai chữ số trong quý III.

Vì sao máy tính bảng bị đẩy xuống hàng thứ yếu?

Himani Mukka, quản lý cấp cao tại Omdia, cho rằng tình trạng thiếu hụt linh kiện khiến máy tính bảng mất dần vị trí ưu tiên trong kế hoạch sản xuất của các hãng công nghệ. Bà nhận định: “Trong bối cảnh nguồn cung linh kiện khan hiếm, máy tính bảng trở thành sản phẩm thứ yếu trong chiến lược của các nhà sản xuất trong năm 2026 và 2027”.

Theo các báo cáo được chuyên gia này đề cập, nguồn cung linh kiện được dự báo vẫn hạn chế trong năm tới. Điều đó đồng nghĩa thị trường khó tìm lại đà tăng trưởng trước năm 2028.

Thị trường máy tính bảng toàn cầu suy giảm trong quý III. Ảnh: Cnet.

Apple giảm 28%, Lenovo ngược dòng: bức tranh thị phần quý III

Dù thị trường đi xuống, Apple vẫn giữ vị trí số một. Tuy nhiên, lượng thiết bị xuất xưởng của hãng giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn mặt bằng toàn thị trường. Thị phần của Apple vì thế thu hẹp xuống còn 36%.

Samsung tiếp tục đứng thứ hai với 5,4 triệu máy tính bảng xuất xưởng, tương ứng 16,9% thị phần. Hãng công nghệ Hàn Quốc chịu sức ép đáng kể từ tình trạng thiếu linh kiện, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất.

Ngược lại, Lenovo là cái tên hiếm hoi đi ngược xu hướng trong nhóm 5 thương hiệu lớn nhất. Lượng máy xuất xưởng của hãng tăng 12%, đưa thị phần lên 12,7% và là mức tăng thị phần mạnh nhất quý III. Động lực chủ yếu đến từ các dòng máy tính bảng truyền thống, hay còn gọi là slate.

Xiaomi đứng thứ tư với khoảng 2,3 triệu thiết bị, giảm 11%. Tuy vậy, thị phần của hãng vẫn nhích lên 7,3% nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc tại khu vực Mỹ Latinh. Huawei ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong nhóm dẫn đầu, nhưng vẫn có tín hiệu tăng trưởng tại Trung Âu, Đông Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Sản phẩm mới nhiều nhưng chưa đủ sức kích cầu

Đáng chú ý, dù thị trường suy yếu, các hãng vẫn tung ra nhiều sản phẩm mới trong nửa cuối năm. Trong số đó có Galaxy Tab S12 của Samsung, iPad mini dùng màn hình OLED của Apple và Pad 9 của Xiaomi. Huawei, OPPO, Honor, OnePlus và realme cũng giới thiệu các mẫu máy tính bảng mới.

Tuy nhiên, theo bà Himani Mukka, số lượng sản phẩm ra mắt không đồng nghĩa nhu cầu mua sắm sẽ cải thiện. Bà cho rằng các sản phẩm mới chưa đủ sức tạo động lực để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Vòng luẩn quẩn giữa linh kiện khan hiếm và nhu cầu trì hoãn

Thiếu linh kiện khiến các nhà sản xuất khó đưa ra những nâng cấp thực sự đáng chú ý. Khi sản phẩm mới không tạo được khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước, người dùng có xu hướng tiếp tục dùng thiết bị hiện tại thay vì mua máy mới.

Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn: nguồn cung linh kiện hạn chế làm các hãng khó cải tiến sản phẩm, trong khi thiếu những nâng cấp đủ hấp dẫn lại khiến người tiêu dùng trì hoãn quyết định mua sắm.

Với những khó khăn chưa có dấu hiệu sớm được tháo gỡ, thị trường máy tính bảng toàn cầu được dự báo sẽ đối mặt với giai đoạn trầm lắng kéo dài thay vì nhanh chóng phục hồi.