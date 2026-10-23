Máy tính bảng gaming cấu hình 'khủng', pin 10.000mAh, giá hơn 17 triệu đồng

Honor Win sở hữu màn hình OLED có độ phân giải 2.304x1.440 pixel, mật độ điểm ảnh 324 ppi và tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93%. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tần số quét tối đa 240Hz, thông số hướng đến những tựa game có nhịp độ nhanh, đòi hỏi khả năng hiển thị chuyển động mượt mà và phản hồi hình ảnh liên tục.

Honor Win Tablet.

Theo Honor, màn hình hỗ trợ hơn 40 tựa game ở tần số quét 240Hz, đồng thời tương thích các chế độ 185Hz và 165Hz với hơn 40 tựa game khác. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ những mức tần số quét 120Hz, 90Hz và 60Hz để phù hợp với từng nội dung sử dụng. Độ sáng tối đa được công bố lên tới 6.000 nit, kết hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao 4.440Hz, hướng đến khả năng cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng và giảm hiện tượng nhấp nháy khi điều chỉnh độ sáng.

Mẫu máy tính bảng Honor Win sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, đi kèm GPU Adreno 840. Đây là cấu hình hướng đến phân khúc máy tính bảng gaming cao cấp, phục vụ nhu cầu chơi các tựa game đồ họa nặng, xử lý đa nhiệm và sử dụng những ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống. Thiết bị có hai tùy chọn RAM LPDDR5X gồm 12GB và 16GB, kết hợp bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB hoặc 512GB.

Để duy trì hiệu năng trong những phiên chơi game kéo dài, Honor trang bị kiến trúc tản nhiệt bằng không khí kết hợp hai buồng hơi, giúp kiểm soát nhiệt lượng phát sinh từ bộ xử lý. Máy cũng tích hợp hai động cơ rung tuyến tính trục X nhằm tăng cường phản hồi xúc giác khi chơi game và tương tác với hệ thống, mang lại cảm giác chân thực hơn trong các tình huống được phần mềm hỗ trợ.

Một điểm đáng chú ý khác trên Honor Win là bộ công cụ Geek Center, cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều thông số vận hành của thiết bị. Thông qua công cụ này, người dùng có thể điều chỉnh tần số quét màn hình, kích thước quét bộ nhớ và các giới hạn bảo vệ pin khi dung lượng năng lượng xuống thấp, đồng thời lưu lại những cấu hình tùy chỉnh trực tiếp trên máy.

Đồng thời, tablet này cũng hỗ trợ chế độ hiệu năng Full Throttle, được thiết kế nhằm khai thác tối đa khả năng xử lý của phần cứng khi cần thiết. Những tùy chọn này giúp người dùng chủ động cân bằng giữa hiệu năng, mức tiêu thụ năng lượng và nhiệt độ hoạt động tùy theo từng tựa game. Honor Win được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện MagicOS 11.

Win được trang bị viên pin dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 66W. Máy còn có khả năng sạc ngược với công suất đầu ra tối đa 27W, cho phép cấp năng lượng cho các thiết bị tương thích. Đáng chú ý, sản phẩm hỗ trợ công nghệ sạc bỏ qua, hay còn gọi là bypass charging, cho phép thiết bị sử dụng trực tiếp nguồn điện đầu vào thông qua đường cấp nguồn riêng trong những điều kiện được hỗ trợ, thay vì liên tục nạp và xả pin.

Cách vận hành này hướng đến việc giảm áp lực nhiệt lên viên pin khi người dùng vừa sạc vừa chơi game trong thời gian dài. Sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn, sạc nhanh 66W và hệ thống quản lý nguồn điện chuyên dụng được kỳ vọng giúp Honor Win đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cường độ cao.

Ở khả năng kết nối, máy tính bảng Honor Win hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và cổng USB Type-C. Các chuẩn kết nối này phục vụ nhu cầu truy cập mạng không dây, kết nối phụ kiện và truyền dữ liệu. Tuy nhiên, thông số Wi-Fi được liệt kê trong tài liệu giới thiệu cần được đối chiếu thêm để xác nhận đầy đủ khả năng tương thích với các băng tần của Wi-Fi 7.

Hệ thống camera trên thiết bị gồm camera sau 13MP có khả năng tự động lấy nét, khẩu độ f/2.0 và camera trước 8MP, khẩu độ f/2.0. Dù không phải trọng tâm của một mẫu máy tính bảng chơi game, cấu hình camera này vẫn đáp ứng những nhu cầu cơ bản như chụp ảnh tài liệu, gọi video và học tập trực tuyến. Máy có kích thước 189,34 x 121,48 x 6,1mm, trọng lượng khoảng 315g, tạo lợi thế về tính cơ động so với nhiều mẫu máy tính bảng màn hình lớn hơn.

Tại Trung Quốc, Honor Win phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 4.499 Nhân dân tệ (tương đương 17,42 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 512GB được niêm yết ở mức 5.499 Nhân dân tệ (21,30 triệu đồng). Máy dự kiến bắt đầu bán ra từ ngày 31/10.

- Video mở hộp Honor Win Tablet. Nguồn: Via Tech.