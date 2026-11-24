Máy tính bảng Honor X7b vừa được bán từ cuối tháng 11. Dù được định vị ở phân khúc phổ thông, máy có thiết kế chỉn chu, từ phần nút bấm, độ hoàn thiện cho tới khung nhôm nguyên khối đem lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Hãng cũng cho biết máy vượt qua 11 hạng mục thử nghiệm về độ bền MIL-STD-810H. Theo hãng, chiếc máy tính bảng chịu được cú rơi úp mặt từ độ cao 1,6 m trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây có thể là điểm cộng giúp phụ huynh yên tâm hơn khi giao máy cho trẻ em sử dụng.

Với kích thước màn hình 9,7 inch, trọng lượng 447 gr, đây là tablet nhỏ gọn, người dùng có thể mang theo máy trong túi đeo chéo. Dù vậy khi sử dụng, tỷ lệ màn hình tương đương 16:9 khiến trải nghiệm cầm nắm bằng một tay có chút bất tiện. Màn hình dài cũng phù hợp hơn để xem phim hoặc video ngắn theo chiều dọc, ít tối ưu cho làm việc, đọc web hay tài liệu nếu so với các máy tính bảng có tỷ lệ rộng hơn như 16:10 hoặc 3:2.

Màn hình của X7b có độ phân giải 2.052 x 1.152 pixel, cao hơn mức Full HD trên một số máy tính bảng Android cùng tầm giá. Độ sáng tối đa 500 nit giúp màn hình hiển thị rõ và dễ nhìn ở trong nhà, hoặc ngoài trời lúc không có nắng gắt. Tần số quét 90 Hz cũng là điểm cộng, giúp màn hình mượt hơn khi di chuyển giữa các ứng dụng, kéo, vuốt nội dung. Chất lượng hiển thị nhìn chung ở mức khá so với giá bán.

Ngoài chế độ thông thường, Honor Pad X7b có riêng chế độ hiển thị eBook. Khi mở tính năng này, màn hình sẽ chuyển sang tông màu dịu đen trắng, người dùng có thể bớt mỏi mắt hơn khi đọc sách lâu. Màn hình cũng có chứng nhận giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy của TÜV Rheinland. Với thân máy dài, chiếc máy tính bảng hợp hơn nếu người dùng mở 2 trang sách theo chiều ngang, hoặc đọc truyện tranh hay tạp chí.

Cấu hình của máy gồm chip Snapdragon 685, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Hiệu năng đủ để đảm bảo máy xử lý tốt trong phần lớn công việc phổ thông như dùng app mạng xã hội, xem video, đọc web, mở các app học ngôn ngữ. Khi mở game như Call of Duty: Mobile, máy đáp ứng được ở mức đồ họa thấp.

Hệ điều hành Honor MagicOS 10.0 chạy trên nền Android 16, đảm bảo được sự cập nhật và tương thích tốt với mọi ứng dụng. Hãng đầu tư nhiều app riêng, trong đó có bộ giao diện Honor Kids. Khi mở tính năng này, trẻ em sẽ chỉ truy cập được một số app học tập được thiết kế sẵn hoặc giải trí cơ bản, cũng như được nhắc nhở nếu sử dụng trong thời gian dài, nhìn quá gần, ngồi không đúng tư thế hoặc dùng ở chỗ không đủ ánh sáng. Cha mẹ có thể kiểm soát thời gian và nội dung sử dụng, cũng như thiết lập mật mã để trẻ em không thể dùng các chức năng khác. Honor Kids phù hợp với trẻ em chưa học tiểu học, các bậc phụ huynh muốn con làm quen và học tập với công nghệ nhưng không bị sa đà.

Pin dung lượng 8.000 mAh đủ để đáp ứng nhu cầu học tập, xem video hoặc đọc sách trong hơn một ngày. Điểm trừ của sản phẩm là sạc đi kèm có công suất không cao, chỉ 15 W, nên để sạc đầy sẽ mất vài tiếng.

Tại Việt Nam, Honor X7b có giá 6 triệu ở giai đoạn mở bán (giá niêm yết 6,5 triệu). Ở mức giá này, vỏ kim loại, màn hình 90 Hz và thời lượng sử dụng pin tốt là những điểm đáng để người dùng cân nhắc khi mua máy tính bảng với nhu cầu sử dụng cơ bản như giải trí, học tập hoặc dùng công cụ AI đám mây. Đổi lại, cấu hình kém ấn tượng và không có sạc nhanh là những yếu tố ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng. Trong cùng tầm giá, người dùng cũng có một số lựa chọn khác như Oppo Pad SE hay Xiaomi Redmi Pad2. Nếu muốn có cấu hình mạnh hơn như vi xử lý mạnh hơn hoặc RAM thực 8 GB, chi phí bỏ ra sẽ phải ở mức khoảng 7 triệu đồng, đủ để người dùng phải tính toán yếu tố thiệt, hơn khi chọn mua.