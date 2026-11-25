Ngày 23/11, sau 11 ngày tạm rời ghế điều hành, CEO Jensen Huang trở lại văn phòng NVIDIA với một yêu cầu bất ngờ: "Xin" bộ phận IT cấp cho mình một chiếc RTX Spark vì chưa có máy tính làm việc. Câu nói đùa trong buổi gặp gỡ nội bộ lập tức khiến cả khán phòng bật cười, đồng thời biến dòng máy tính AI mới của hãng thành tâm điểm chú ý.

Không cần kịch bản quảng bá cầu kỳ, màn "chấm" thiết bị ngẫu hứng của vị thuyền trưởng NVIDIA đã nói thay tham vọng lớn của hãng: Thu gọn sức mạnh tính toán AI vốn chỉ có trong các trung tâm dữ liệu đồ sộ vào những cỗ máy cá nhân.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh sự trở lại của ông Jensen Huang. Ảnh: polito.com

RTX Spark đưa mô hình AI lớn xuống máy tính cá nhân

Khác với những chiếc laptop gắn card đồ họa thông thường, RTX Spark kết hợp GPU Blackwell RTX và CPU Grace trong cùng một siêu chip, sử dụng bộ nhớ hợp nhất để cả hai cùng khai thác. Ở cấu hình cao nhất, máy sở hữu 128GB bộ nhớ hợp nhất và đạt năng lực xử lý AI tối đa 1 petaflop (ở độ chính xác FP4).

Điểm đắt giá nhất của nền tảng này là khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn lên tới 120 tỷ tham số cùng cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token ngay trên thiết bị. Nhờ hệ sinh thái CUDA và TensorRT, người dùng có thể phát triển, tinh chỉnh và thử nghiệm mô hình trực tiếp mà không phụ thuộc vào kết nối mạng hay tốn kém chi phí API đám mây. Các tác nhân AI cũng có thể tự động đọc tệp, xử lý dữ liệu và hỗ trợ công việc tại chỗ, dù hiệu năng thực tế vẫn phụ thuộc vào cách tối ưu từng tác vụ.

Chip RTX Spark của NVIDIA gây chú ý với khả năng xử lý AI, hỗ trợ sáng tạo nội dung và chơi game trong một thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Future

Bên cạnh AI, NVIDIA định vị RTX Spark như một cỗ máy đa nhiệm cho giới sáng tạo chuyên nghiệp. Nền tảng này xử lý mượt các cảnh 3D dung lượng trên 90GB và tương thích tốt với các phần mềm đồ họa, dựng phim nặng như Adobe Photoshop hay Premiere.

Hiện dòng sản phẩm đã được thương mại hóa qua loạt đối tác như ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft và MSI với mức giá khởi điểm từ 2.599 USD cho bản laptop. Ở phân khúc máy tính để bàn cỡ nhỏ, mẫu ASUS ProArt GR1X (64GB RAM, 1TB SSD) có giá từ 4.499 USD; trong khi MSI EdgeMesa N AI+ khởi điểm từ 4.399 USD và lên tới 7.499 USD cho bản cao nhất (128GB RAM, 4TB SSD).

Với mức giá này, RTX Spark không dành cho số đông mà định hình một sân chơi hoàn toàn mới: máy trạm AI cá nhân dành riêng cho giới lập trình viên và nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

AMD nhập cuộc, nhưng máy tính AI vẫn là sân chơi chuyên biệt

Tiềm năng của phân khúc mới này nhanh chóng thu hút đối thủ truyền kiếp của NVIDIA. Không đứng ngoài cuộc đua đưa AI lớn về bàn làm việc, AMD cũng vừa tung ra nền tảng Ryzen AI Halo dành cho nhà phát triển, trang bị vi xử lý Ryzen AI Max+ 395 (CPU 16 nhân, GPU tích hợp Radeon 8060S) cùng 128GB bộ nhớ hợp nhất. Theo công bố của hãng, thiết bị này đủ sức chạy các mô hình AI lên tới 200 tỷ tham số trực tiếp trên máy.

Tại Mỹ, Ryzen AI Halo được bán lẻ với giá 3.999,99 USD cho bản 128GB RAM và 2TB SSD. Dù rẻ hơn cả phiên bản 64GB của ASUS ProArt GR1X hay MSI EdgeMesa N AI+, giới chuyên môn lưu ý không nên so sánh trực tiếp hiệu năng qua thông số công bố. Hai hãng sử dụng kiến trúc, phần mềm và chuẩn đo lường khác nhau - đơn cử như NVIDIA tính sức mạnh ở chuẩn FP4 còn AMD dùng chuẩn FP16.

Cuộc đua giữa NVIDIA và AMD đang mở rộng vai trò của máy tính cá nhân trong kỷ nguyên AI, trao cho người dùng quyền chủ động chạy mô hình và xử lý dữ liệu tại chỗ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ từ xa.

Dẫu vậy, những cỗ máy này chưa thể thay thế trung tâm dữ liệu. Việc huấn luyện mô hình quy mô lớn hay phục vụ hàng triệu người dùng cùng lúc vẫn đòi hỏi hạ tầng chuyên dụng.

Trước mắt, RTX Spark và Ryzen AI Halo là những viên gạch đầu tiên đưa năng lực AI chuyên sâu đến gần hơn với bàn làm việc của giới phát triển, trước khi công nghệ này đủ chín muồi và hạ giá thành để chạm tới người dùng phổ thông.