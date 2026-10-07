Trong khi đó, yêu cầu bay huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác ngày càng cao; máy bay, khí tài đã tăng hạn, tăng giờ nhiều lần, thường xuyên phát sinh hỏng hóc, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm kỹ thuật. Từ thực tế đó, Trung tá Trần Phúc Hành, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn Không quân 930 cùng đồng nghiệp Ban Kỹ thuật đã nghiên cứu sáng kiến “Máy tạo áp suất hệ thống thủy lực TL-21” nhằm thay thế xe tạo áp mặt đất УПГ-250.

Trung tá Trần Phúc Hành hướng dẫn cán bộ, nhân viên Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 930 sử dụng máy tạo áp suất thủy lực TL-21.

Máy gồm khung vỏ, hệ thống thủy lực và hệ thống điện. Khi động cơ điện làm việc sẽ kéo quay bơm thủy lực cao áp 623T1; dầu thủy lực từ thùng tự chảy qua khóa dầu đến bơm. Bơm cung cấp dầu thủy lực áp suất cao qua van một chiều đến lọc thô, lọc tinh. Thông qua van điều chỉnh áp suất, áp suất dầu thủy lực trong hệ thống của xe tạo áp được điều chỉnh phù hợp với áp suất làm việc của hệ thống thủy lực trên trực thăng. Áp suất sau van phân phối 3 vị trí được hiển thị trên đồng hồ ở bảng điều khiển. Đầu nối thấp áp của xe tạo áp được nối với hệ thống thấp áp của trực thăng; dầu thủy lực được đưa về trước, bơm qua van khóa và về thùng của xe tạo áp thủy lực. Trên hệ thống thủy lực của xe còn thiết kế các đầu nối để kiểm tra trang thiết bị của hệ thống thủy lực trực thăng tại mặt đất.

Theo Trung tá Trần Phúc Hành, máy tạo áp thủy lực TL-21 là thiết bị tạo nguồn thủy lực áp suất cao, có lưu lượng đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng làm việc của các hệ thống thủy lực trên trực thăng. Máy có kết cấu gọn nhẹ, dễ di chuyển, thao tác đơn giản, có thể kiểm tra đồng thời hai hệ thống thủy lực chính và bổ trợ. Ngoài ra, thiết bị có thể dùng để lai áp kiểm tra đường ống với áp suất lên đến 90kg/cm².

Với giá thành thấp nhưng hiệu quả tương đương xe tạo áp mặt đất kiểu УПГ-250, thiết bị đưa vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 930. Sáng kiến đoạt giải khuyến khích tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22.