Tạm ứng cổ tức tiền mặt 40%, dự kiến thanh toán vào tháng 1/2027

HĐQT Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) vừa ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ/HĐQT-MSH ngày 13/11/2026, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và phương án tạm ứng cổ tức năm 2026.

Doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 27/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/1/2027.

Với hơn 112,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi tổng cộng 450,08 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Đây là mức chi trả tương đối lớn so với quy mô lợi nhuận doanh nghiệp ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.

May Sông Hồng tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, với kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 cho cổ đông. (Ảnh: MSH)

Theo phương án được HĐQT thông qua, nguồn tiền tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2026. Trong đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt 480,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý IV/2026 được doanh nghiệp dự kiến ở mức 150 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông May Sông Hồng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ từ 40% đến 50% mệnh giá. Như vậy, riêng đợt tạm ứng sắp tới đã tương ứng với mức thấp nhất trong khung cổ tức được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lợi nhuận 9 tháng tăng nhẹ, hàng tồn kho gần 1.000 tỷ đồng

Việc duy trì mức cổ tức tiền mặt cao diễn ra khi kết quả kinh doanh năm 2026 của doanh nghiệp chưa ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.630,44 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm khoảng 2%, xuống còn 1.266,06 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng khoảng 4%, đạt 364,38 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 37,8 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng lên 31,78 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 21,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, May Sông Hồng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 235,41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 196,27 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 4.328,63 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 577,07 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 480,98 tỷ đồng, tăng khoảng 3%.

Doanh thu và lợi nhuận của May Sông Hồng tăng nhẹ sau 9 tháng đầu năm, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh và dòng tiền kinh doanh chuyển âm. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Trong khi lợi nhuận tăng trưởng chậm, một số khoản mục tài sản của doanh nghiệp ghi nhận biến động lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản May Sông Hồng đạt 4.930,01 tỷ đồng, tăng thêm 252,25 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần 440 tỷ đồng, lên 985,77 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản mục có mức tăng lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm, các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 95 tỷ đồng, xuống còn 931,06 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 857,60 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của May Sông Hồng giảm hơn 119 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 620,41 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm gần 64 tỷ đồng, còn 816,15 tỷ đồng. Tính chung, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 1.436,56 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 2.354,58 tỷ đồng, giảm gần 110 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ vay và nợ thuê tài chính vẫn tăng thêm 64,16 tỷ đồng, đạt 1.359,88 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 147 tỷ đồng, lên 794,97 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 83 tỷ đồng, còn 564,91 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của May Sông Hồng tại cuối tháng 9 đạt 2.575,43 tỷ đồng, tăng thêm 362,20 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 871,82 tỷ đồng.