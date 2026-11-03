May Sông Hồng (MSH): Lợi nhuận 9 tháng đạt 416 tỷ đồng, hàng tồn kho phình to đón mùa cao điểm

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, hoàn thành 72% mục tiêu doanh thu

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 với doanh thu thuần đạt gần 1.630 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu đi lùi, điểm sáng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh cốt lõi là giá vốn hàng bán được tiết giảm 2%, lùi về mức 1.266 tỷ đồng. Nhờ kiểm soát tốt giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của doanh nghiệp tăng 4% lên mức hơn 364 tỷ đồng. Yếu tố này giúp biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 21% lên 22%, tạo lực đỡ quan trọng cho lợi nhuận tổng thể.

Về các khoản chi phí hoạt động và tài chính trong quý III, báo cáo ghi nhận doanh thu tài chính sụt giảm 33,5% về mức gần 38 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng vọt 44% lên gần 32 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ gánh nặng chi phí lãi vay khi chỉ tiêu này tăng từ hơn 16 tỷ đồng lên hơn 21 tỷ đồng. Đối với chi phí vận hành, chi phí bán hàng ghi nhận giảm nhẹ còn gần 45 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 4% lên gần 87 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố, May Sông Hồng báo lãi ròng 170 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, May Sông Hồng mang về doanh thu thuần gần 4.329 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt gần 937 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 10%. Đi sâu vào cơ cấu tài chính 9 tháng, doanh thu tài chính giảm 37% còn hơn 108 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính đội lên 20% chạm mức gần 81 tỷ đồng. Chi phí bán hàng được tiết giảm 6% xuống còn gần 109 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại phình to 11% lên gần 270 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 416 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với 9 tháng đầu năm 2025. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Tích trữ tồn kho gần 1.000 tỷ đồng, tăng cường vay nợ ngắn hạn

Trên bảng cân đối kế toán, quy mô tổng tài sản của May Sông Hồng tại ngày 30/09/2026 đạt hơn 4.930 tỷ đồng, mở rộng 5% so với số liệu đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tính thanh khoản có sự sụt giảm khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 740 tỷ đồng xuống còn hơn 620 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn, cấu thành toàn bộ từ tiền gửi có kỳ hạn, cũng ghi nhận mức giảm từ 880 tỷ đồng xuống còn hơn 816 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý nhất trong cấu trúc tài sản là sự gia tăng đột biến của hàng tồn kho. Báo cáo tài chính cho thấy công ty đang tập trung nguồn lực sản xuất cho mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm, đẩy giá trị hàng tồn kho từ mức gần 546 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 986 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào sự gia tăng này là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng mạnh từ 148 tỷ đồng lên 462 tỷ đồng, cùng với lượng thành phẩm tăng từ 231 tỷ đồng lên 418 tỷ đồng. Sự chủ động tích trữ này thể hiện kỳ vọng lớn của doanh nghiệp vào khả năng hấp thụ của thị trường xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm.

Về phía nguồn vốn, cơ cấu tài chính của doanh nghiệp cho thấy sự chuyển dịch. Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III giảm từ gần 2.465 tỷ đồng xuống còn hơn 2.354 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực nợ vay ngắn hạn lại gia tăng khi chỉ tiêu này tăng từ gần 648 tỷ đồng lên gần 795 tỷ đồng nhằm tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động và gia tăng hàng tồn kho. Ngược lại, dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn được thu hẹp từ gần 648 tỷ đồng xuống còn gần 565 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 2.575 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 16% so với thời điểm đầu năm, đảm bảo nền tảng tài chính an toàn cho các hoạt động mở rộng sản xuất.